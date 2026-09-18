Quem é Amber Marie, namorada da filha de Carla Perez e Xanddy

Carla Perez e Xanddy estão com uma nova integrante na família. Isso porque a filha do casal, Camilly Vitória, anunciou abertamente seu relacionamento com a modelo Amber Marie. O namoro com Camilly começou em meados de 2025, mas só recentemente ganhou uma exposição maior nas redes sociais, com Amber aparecendo em momentos ao lado dos sogros e de outros parentes

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Aos 22 anos, Amber é uma artista e modelo norte-americana que mantém uma presença discreta no Instagram. Ela costuma compartilhar registros do cotidiano e trabalhos ligados à moda, incluindo ensaios e uma produção para uma marca de moda urbana. A jovem também já apareceu ao lado de Camilly em um teaser de videoclipe e participou de ocasiões familiares, como a comemoração dos 66 anos da mãe de Xanddy.