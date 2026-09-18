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Cultura

Quem é Amber Marie, namorada da filha de Carla Perez e Xanddy

Modelo Amber Marie está em relacionamento com Camilly Vitória desde 2025

Por Flávio Monteiro 18 set 2026, 17h14
Mulher jovem de cabelos cacheados escuros, com maquiagem brilhante nos olhos, posa com a mão no queixo, vestindo um top estampado e relógio dourado. Ela está sentada em um sofá verde-oliva com botões, em um ambiente com papel de parede de folhas e flores roxas penduradas
Amber Marie, nora de Carla Perez (Reprodução/Instagram)
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Carla Perez e Xanddy estão com uma nova integrante na família. Isso porque a filha do casal, Camilly Vitória, anunciou abertamente seu relacionamento com a modelo Amber Marie. O namoro com Camilly começou em meados de 2025, mas só recentemente ganhou uma exposição maior nas redes sociais, com Amber aparecendo em momentos ao lado dos sogros e de outros parentes

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Aos 22 anos, Amber é uma artista e modelo norte-americana que mantém uma presença discreta no Instagram. Ela costuma compartilhar registros do cotidiano e trabalhos ligados à moda, incluindo ensaios e uma produção para uma marca de moda urbana. A jovem também já apareceu ao lado de Camilly em um teaser de videoclipe e participou de ocasiões familiares, como a comemoração dos 66 anos da mãe de Xanddy.

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