Quem é Alcione Albanesi, autora que desbancou Tamara Klink na lista de mais vendidos

“Fazer o bem não é fácil, mas nós somos os maiores beneficiados.” A frase resume a trajetória de Alcione Albanesi, fundadora e presidente da ONG Amigos do Bem, criada em 1993 a partir de um pequeno grupo liderado por ela. Hoje, a organização atende regularmente a mais de 150 mil pessoas no sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará, com projetos de educação, estímulo de renda e acesso à água, à moradia e à saúde.

A trajetória da empresária à frente da organização virou o livro Coragem para Transformar, sua autobiografia, que chegou ao topo da lista de livros mais vendidos de não ficção de VEJA e permanece na primeira posição há sete semanas, tendo vendido mais de 20 000 exemplares segundo dados da BookInfo. A obra desbancou Bom Dia, Inverno, de Tamara Klink, que liderou o ranking por 16 semanas e permanece nele há 22.

Em entrevista a VEJA, Alcione falou sobre a decisão de criar uma organização social e mantê-la, assim como as dificuldades que enfrentou ao longo da vida e da carreira. Para ela, a continuidade do trabalho é motivo de orgulho: “É muito fácil começar um projeto e depois parar, até ginástica… mas a gente está há 33 anos nesse trabalho que trouxe uma profunda transformação na minha vida, na forma de eu ver e de sentir o mundo”, afirmou.

A autora conta que não imaginava a dimensão que a iniciativa alcançaria, nem as provações necessárias para o êxito e para a escrita: “Eu sempre falei do meu trabalho social e do que nós realizamos, mas deixei de enfatizar as dificuldades como empresária, feito as noites traiçoeiras pelas quais todos nós passamos”. Para ela, expor sua vida pessoal agora é uma forma de estabelecer conexão com seus leitores que também passam por dificuldades. “Escrevi esse livro não para contar as minhas conquistas”, pontua, “mas para contar o que me transformou” — especialmente a decisão de abandonar a carreira que mantinha antes para se dedicar à nova missão.

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Marketing sagaz

Além do conteúdo, a estratégia de divulgação ajudou a impulsionar as vendas. Alcione conta que buscou incentivar a compra em livrarias físicas, na contramão da hegemonia do comércio on-line. Para isso, reuniu pessoas próximas e parceiros na criação de um link que direcionava os leitores às lojas.

“Olha, a gente teve uma venda maravilhosa. Eu falo com a editora, ela fala: ‘Alcione, está vendendo demais!’. E a gente fica feliz que estão vendendo nas livrarias – não que a gente não queira a venda digital, mas conhecemos a luta desses espaços físicos. ”

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A mobilização também aproximou a autora dos livreiros, que contribuíram para ampliar a divulgação da obra e abrir espaço para encontros com o público. A agenda de compromissos, segundo ela, passou a incluir eventos dentro e fora do país: “Logo no começo, teve uma viagem para o sertão nordestino e eu convidei a editora, que sugeriu que eu chamasse os livreiros. Eu achei maravilhoso, e foi o que fizemos. Eles se tornaram parceiros desse livro, desde a exposição das lojas até o esforço para me colocar em palestras da Bienal, para que mais pessoas conhecessem o livro. Amanhã eu estou indo para a Alemanha, para uma conversa em Frankfurt. Depois, vou para Portugal”.

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Para Alcione, a recepção do livro mostra que a história pode alcançar leitores de diferentes áreas, de empresários e executivos a pessoas em busca de respostas sobre o próprio futuro. No centro da narrativa, está a reflexão sobre o legado que cada um deseja deixar.

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“Essa história fala de propósito: o que eu vou fazer com a minha vida? O que eu quero deixar nessa existência? Nós sabemos que não seremos lembrados pelo dinheiro. Tudo isso é embalagem. O que você vai deixar é a sua bondade espalhada. É sobre como nós podemos viver o agora, mas é também sobre o depois.”

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