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Cultura

Quem é Alcione Albanesi, autora que desbancou Tamara Klink na lista de mais vendidos

Fundadora da ONG Amigos do Bem vendeu mais de 20 mil exemplares de sua autobiografia, 'Coragem para Transformar'

Por Ana Rita Fernandes 10 out 2026, 10h00
Mulher de cabelos castanhos cacheados, sorrindo e olhando para a direita, vestindo camiseta branca com a frase Transformando Vidas Amigos do Bem, em frente a uma casa de taipa com telhado de telhas de barro
Alcione Albanesi, fundadora e presidente da ONG Amigos Do Bem. (./Divulgação)
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“Fazer o bem não é fácil, mas nós somos os maiores beneficiados.” A frase resume a trajetória de Alcione Albanesi, fundadora e presidente da ONG Amigos do Bem, criada em 1993 a partir de um pequeno grupo liderado por ela. Hoje, a organização atende regularmente a mais de 150 mil pessoas no sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará, com projetos de educação, estímulo de renda e acesso à água, à moradia e à saúde. 

A trajetória da empresária à frente da organização virou o livro Coragem para Transformar, sua autobiografia, que chegou ao topo da lista de livros mais vendidos de não ficção de VEJA e permanece na primeira posição há sete semanas, tendo vendido mais de 20 000 exemplares segundo dados da BookInfo. A obra desbancou Bom Dia, Inverno, de Tamara Klink, que liderou o ranking por 16 semanas e permanece nele há 22.

Em entrevista a VEJA, Alcione falou sobre a decisão de criar uma organização social e mantê-la, assim como as dificuldades que enfrentou ao longo da vida e da carreira. Para ela, a continuidade do trabalho é motivo de orgulho: “É muito fácil começar um projeto e depois parar, até ginástica… mas a gente está há 33 anos nesse trabalho que trouxe uma profunda transformação na minha vida, na forma de eu ver e de sentir o mundo”, afirmou.

A autora conta que não imaginava a dimensão que a iniciativa alcançaria, nem as provações necessárias para o êxito e para a escrita: “Eu sempre falei do meu trabalho social e do que nós realizamos, mas deixei de enfatizar as dificuldades como empresária, feito as noites traiçoeiras pelas quais todos nós passamos”. Para ela, expor sua vida pessoal agora é uma forma de estabelecer conexão com seus leitores que também passam por dificuldades. “Escrevi esse livro não para contar as minhas conquistas”, pontua, “mas para contar o que me transformou” — especialmente a decisão de abandonar a carreira que mantinha antes para se dedicar à nova missão.

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Marketing sagaz

Além do conteúdo, a estratégia de divulgação ajudou a impulsionar as vendas. Alcione conta que buscou incentivar a compra em livrarias físicas, na contramão da hegemonia do comércio on-line. Para isso, reuniu pessoas próximas e parceiros na criação de um link que direcionava os leitores às lojas.

“Olha, a gente teve uma venda maravilhosa. Eu falo com a editora, ela fala: ‘Alcione, está vendendo demais!’. E a gente fica feliz que estão vendendo nas livrarias – não que a gente não queira a venda digital, mas conhecemos a luta desses espaços físicos. ”

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A mobilização também aproximou a autora dos livreiros, que contribuíram para ampliar a divulgação da obra e abrir espaço para encontros com o público. A agenda de compromissos, segundo ela, passou a incluir eventos dentro e fora do país: “Logo no começo, teve uma viagem para o sertão nordestino e eu convidei a editora, que sugeriu que eu chamasse os livreiros. Eu achei maravilhoso, e foi o que fizemos. Eles se tornaram parceiros desse livro, desde a exposição das lojas até o esforço para me colocar em palestras da Bienal, para que mais pessoas conhecessem o livro. Amanhã eu estou indo para a Alemanha, para uma conversa em Frankfurt. Depois, vou para Portugal”.

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Para Alcione, a recepção do livro mostra que a história pode alcançar leitores de diferentes áreas, de empresários e executivos a pessoas em busca de respostas sobre o próprio futuro. No centro da narrativa, está a reflexão sobre o legado que cada um deseja deixar.

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“Essa história fala de propósito: o que eu vou fazer com a minha vida? O que eu quero deixar nessa existência? Nós sabemos que não seremos lembrados pelo dinheiro. Tudo isso é embalagem. O que você vai deixar é a sua bondade espalhada. É sobre como nós podemos viver o agora, mas é também sobre o depois.”

O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.

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