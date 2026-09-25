Quem é a ex de Paulo Zulu que cita ‘questões sérias’ após separação

Elaine Quisinski, 38, anunciou o fim do casamento com o modelo e ex-ator Paulo Zulu, 63, em um comunicado publicado nas redes sociais. A modelo afirmou que a separação foi complicada e evitou detalhar os motivos do término. Ela disse que há “questões muito sérias envolvidas” e que não pretende entrar em detalhes sobre o assunto.

“Venho aqui esclarecer algo que muitos vêm perguntando. Eu e Paulo Zulu não estamos mais juntos. Esse casamento já era para ter acabado há 2 anos, mas há 9 meses estamos totalmente separados. Não existe nenhum romantismo no término e existem questões muito sérias envolvidas. Mas seguimos tentando manter uma boa relação, porque existe uma vida envolvida, que é o mais importante. Então, pelo nosso filho, estamos fazendo nosso melhor”, escreveu.

Elaine e Paulo Zulu são pais de Kiron, 5, nascido em maio de 2021. O casal estava junto desde 2017 e ficou quase uma década em relacionamento. Paulo Zulu também é pai de Patrick, 24, e Derek, 22, do primeiro casamento. Ele foi casado por 23 anos com a modelo Cassiana Mallmann, relação que terminou em 2015.

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