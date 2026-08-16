Quem anda se destacando no TikTok Shop, que movimenta compras em rede social

Nova maneira para o público fazer compras on-line, o TikTok Shop tem gerado curiosidade e dúvidas. Enquanto o espectador passa pelo feed da plataforma, caso goste de algum objeto que aparece no vídeo, pode comprar ali mesmo pela rede social.

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Marina Portela decidiu investir na plataforma e, em um mês, já movimentou mais de 1 milhão e 300 mil reais. Através de lives no aplicativo, que duram horas, ela mostra os produtos e convida o espectador a comprar. “Abrir uma live exige persistência. Ter o acompanhamento de alguém especialista que conhece a plataforma e sabe interpretar os números é fundamental para acelerar o desenvolvimento”, afirma.

O estrategista de marketing Gabriel Dantas é um dos responsáveis por ajudar os influenciadores nesse novo sistema de faturamento. “Um vídeo pode alcançar milhares de pessoas e, mesmo assim, não gerar vendas. O que realmente importa é entender se aquele conteúdo despertou interesse, respondeu às objeções, demonstrou o valor do produto e conduziu o consumidor até a decisão de compra”, explica Dantas, que aponta para os criadores como chamar a atenção do público, que horários funcionam melhor, a logística e análise de dados.

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