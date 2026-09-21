Quem Ama Cuida:confira resumo da semana da novela das nove
Sinopses de 14 a 19 de setembro da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 102 – segunda-feira,14
Ademir confirma ao Juiz que exercerá sua própria defesa no julgamento. Lyris tenta acalmar Ulisses, que está nervoso com o sumiço do dinheiro de sua conta. Edvaldo pede desculpas a Diná, que percebe a ansiedade do mordomo em saber como a governanta conheceu Arthur. Pilar se sente obrigada a aceitar Brigitte de volta em sua casa. Ademir é condenado e agride Pedro. Adriana comemora a prisão de Ademir, mas sofre pela situação de Pedro. Francesca avisa a Otoniel que Heitor está vivo. Adriana visita Ademir e afirma que é a responsável pela prisão do advogado.
Capítulo 103 – terça-feira,15
Adriana provoca Ademir e revela que incentivou Suely a denunciá-lo. Pedro alerta Adriana para sobre o risco de perder a condicional. Ulisses diz a Pilar que seu casamento acabou. Brigitte diz a Tilde que Nicolau tem interesse na funcionária. Ademir pensa em se vingar de Adriana. Adriana diz a Mau Mau que irá se preparar para assumir seu lugar na sociedade da joalheria. Rosa avisa a Elenice para ter cuidado com Tom. Nancy avisa a Lyris que seus sentimentos por Ulisses podem atrapalhar a vingança de Adriana. Bruna expulsa Ademir de sua casa. Pilar orienta Rosa a ficar distante de Brigitte. Brigitte visita Ulisses. Adélia procura César pedindo dinheiro pelos laudos do cunhado perito. Ademir procura Elisa.
Capítulo 104 – quarta-feira,16
Elisa se sente impotente diante de Ademir. Adriana surpreende André, Dora e Pedro ao revelar que foi ela quem armou para Ademir flagrar a esposa e o sobrinho juntos. Dafne vê Tom brigando com Elenice. Nancy se apresenta como representante da nova sócia da joalheria. Ulisses confronta Pilar. César dá dinheiro a Adélia em troca de todos os arquivos do perito Dalto. Rosa procura Pedro e Cléber com a intenção de denunciar Tom. Adriana decide se apresentar como nova sócia da joalheria no dia da exposição em homenagem a Arthur. Otoniel avisa para Adriana que Francesca contou que Heitor está vivo. Heitor aparece em viagem no exterior.
Capítulo 105 – quinta-feira,17
Heitor comenta com alguns peregrinos que não vai ao Brasil há muito tempo. Laurentino se preocupa com o apego de Mirtes por Camilo. Mau Mau descobre que Fernando é neto de Diná. Pilar fica sabendo por Carmita que Ademir flagrou Dora com André. Ademir conta a Pilar que Adriana foi a responsável pelas coisas ruins que aconteceram nos últimos dias em sua vida. Pilar afirma a Ademir que eles precisam colocar Adriana de novo na cadeia. Diná ameaça tirar emprego e faculdade de Fernando, caso o neto não se afaste de Mau Mau. Carolina insinua um clima entre Felipe e Mau Mau. Adriana procura Ademir.
Capítulo 106 – sexta-feira, 18
Ademir e Adriana trocam ameaças. Rosa fica arrasada por Elenice não querer denunciar Tom. Ademir fica tenso quando Adriana pergunta se foi ele quem matou Arthur. Rafael se nega a desfazer o contrato com a floricultura de Elza a pedido de Pilar. Otoniel diz a Elisa que quer ajudar Francesca. Ademir avisa a Ulisses que, para reaver metade do dinheiro que Fábia retirou da conta conjunta, ele terá que se divorciar da mulher. Rosa fala com Adriana sobre o documento do pai de Brigitte que compromete Pilar e avisa que deve estar na antiga casa da família Brandão. Adriana pede a Lyris que encontre o documento do pai de Brigitte. Nancy fica surpresa ao procurar Tiago em sua casa e encontrar Pilar com ele. Tom questiona Elenice ao encontrar Adriana em sua casa.
Capítulo 107 – sábado, 19
Bia e César encontram o laudo feito sobre o assassinato de Arthur, e descobrem que Adriana é a fisioterapeuta que atendeu César. Francesca aconselha Otoniel a conversar com César sobre seu pai. Iuri e Nicolau se encontram na casa de Brigitte. Rafael comenta com Andréa que notou um interesse estranho de César e Bia sobre a morte de Arthur durante um encontro deles. Nicolau enfrenta Pilar. Adriana recebe uma mensagem de César pedindo para ela ir a sua casa com um advogado. Pilar propõe a Fábia que as duas se unam para comprar a parte de Tiago na sociedade. Ademir fica sabendo por Luan que a cunhada de Dalto vendeu os arquivos do perito. Adriana e Pedro descobrem que César encontrou os laudos originais da perícia do assassinato de Arthur Brandão.