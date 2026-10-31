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Cultura

‘Quem Ama Cuida’ põe família como centro dramático: fórmula de sucesso no audiovisual

Coluna GENTE relembra obras que têm clãs proeminentes no protagonismo da narrativa

Por Flávio Monteiro 31 out 2026, 19h00
Grupo de seis pessoas, três mulheres e três homens, em uma sala luxuosa com vista noturna da cidade. A mulher loira no centro veste terno branco e segura um objeto dourado. À esquerda, uma mulher de casaco bege e outra de blazer preto. À direita, um homem de terno marrom, outro de terno escuro e uma mulher de vestido preto. Todos parecem atentos.
A família Brandão, de 'Quem Ama Cuida' (Reprodução/TV Globo)
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O sucesso de Quem Ama Cuida está atrelado ao carisma da poderosa e disfuncional família Brandão, que disputa o espólio do patriarca Arthur Brandão. A mistura de interesses obscuros, rivalidades e reviravoltas tem sido uma das marcas da trama e um dos fatores por trás de sua repercussão. A fórmula não é inédita, com diferentes produções apostando na força das narrativas familiares, combinada a roteiros bem construídos, para conquistar público e crítica. Relembre alguns clássicos a fazerem uso desta mesma estrutura:

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O Poderoso Chefão (1972)

Grupo de pessoas em um casamento, com a noiva de vestido branco segurando um buquê, ao lado de um homem de terno preto e uma mulher de vestido rosa. Outros convidados, incluindo crianças de rosa e bege, posam sob uma tenda decorada com flores brancas e sinos.
(Paramount/Reprodução)

Talvez o principal expoente do gênero, o filme de Francis Ford Coppola gira em torno dos negócios mafiosos da família Corleone, liderada pelo patriarca Vito. À medida que o “Don” envelhece e os conflitos se intensificam, seus filhos Sonny e Michael assumem papéis cada vez mais importantes nos negócios da família. O longa foi um sucesso estrondoso, deu origem a duas sequências e conquistou o Oscar de melhor filme em 1973.

Succession (2018)

Cinco pessoas em um ambiente luxuoso com painéis de madeira escura e uma pintura clássica. Um homem idoso de terno azul escuro e gravata vermelha está sentado ao centro. À sua esquerda, um homem jovem de terno cinza claro está sentado em um sofá. À direita, uma mulher de blusa creme e saia vinho, e dois homens de terno, um cinza e outro marrom, estão em pé.
(HBO/Divulgação)
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Ao longo de quatro temporadas, a série da HBO acompanha a poderosa família Roy, proprietária do conglomerado de mídia Waystar Royco. Tudo se inicia com o patriarca Logan Roy enfrentando problemas de saúde, o que leva seus quatro filhos a se movimentarem para assumir o comando dos negócios. A disputa empresarial logo se converte em uma luta por poder. Um clássico moderno, a produção conquistou três vezes o Emmy de melhor série dramática, em 2020, 2022 e 2024.

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Casa Gucci (2021)

Cinco pessoas em trajes formais posam contra um fundo verde escuro. Uma mulher de vermelho, com véu e joias, está em primeiro plano. Atrás dela, quatro homens em ternos e óculos, com expressões sérias.
(Netflix/Reprodução)

Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Lady Gaga e Adam Driver, o filme retrata a história da família por trás da grife italiana Gucci, a partir do relacionamento entre Maurizio Gucci, herdeiro do negócio, e Patrizia Reggiani. Inicialmente rejeitado pelo pai de Maurizio, Rodolfo, o casamento leva o casal a se aproximar do império familiar. Com o passar dos anos, porém, a ambição e as disputas pelo controle da empresa corroem a relação, culminando no assassinato de Maurizio, em 1995, cometido por um matador contratado por Patrizia.

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Família Soprano (1999)

Grupo de doze pessoas, homens e mulheres de diferentes idades, sentados ou em pé ao redor de uma mesa branca com pães, frutas e garrafas. O homem central, de camisa polo vinho, olha para frente. O fundo é azul escuro.
(Reprodução/HBO)

Outro clássico da televisão, Família Soprano acompanha a trajetória do mafioso Tony Soprano e sua vida dentro e fora do crime organizado. A série provocou uma transformação na televisão ao combinar o universo da máfia com uma abordagem psicológica dos personagens e dos conflitos domésticos. Embora a narrativa não se restrinja à família de Tony, as relações com a esposa, Carmela, os filhos, Meadow e Anthony, e os demais parentes recebem profundidade central para a trama. Entre os momentos mais marcantes está a morte de Christopher Moltisanti, sobrinho de Tony, pelas mãos do próprio protagonista.

Império (2014)

Cinco atores posam em frente a um prédio claro com sacada de ferro. Dois homens sentados em poltronas azuis, um homem e uma mulher em pé, e outra mulher sentada.
(Paulo Belote/TV Globo)
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Assim como Quem Ama Cuida, Império é um exemplo de novela brasileira centrada em uma família poderosa, seguindo o clã Medeiros, liderado pelo comendador José Alfredo. A trama gira em torno da disputa pela rede de joalherias que sustenta a fortuna familiar. Os filhos de José Alfredo — o ambicioso José Pedro, a favorita Maria Clara e o impulsivo João Lucas — buscam conquistar espaço nos negócios do pai, enquanto Cristina, filha de um antigo amor do Comendador, também passa a integrar a disputa pelo legado do comendador. Exibida pela Globo entre 2014 e 2015, a novela conquistou o Emmy Internacional de melhor telenovela em 2015.

A Grande Família (2001)

Seis pessoas sorridentes, de diferentes idades, posam juntas em uma casa, com uma mesa posta com comida em primeiro plano. Um homem de camisa estampada e um adolescente de camiseta roxa com estampa de lua estão à esquerda. Ao centro, uma mulher de blusa azul, um homem de camisa verde e uma mulher de vestido floral branco. À direita, um homem de camiseta marrom e calça bege.
(Reprodução/TV Globo)

Fugindo do tom mais sério e sombrio, A Grande Família, da TV Globo, fez um sucesso estrondoso ao apresentar a rotina da família Silva, tradicionais moradores da Zona Norte do Rio. A produção ficou no ar de 2001 até 2014 e contou com nomes de peso como Marco Nanini, Marieta Severo e Pedro Cardoso. Muitos dos personagens extrapolaram o limite da obra, tornando-se verdadeiras referências comuns nacionais, como o malando Agostinho Carrara.

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