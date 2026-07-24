‘Quem ama cuida’, novelão sustentado nos três pilares da teledramaturgia

Mantendo o nível eletrizante de Quem Ama Cuida, um segredo de Ademir (Dan Stulbach) cai no colo de Adriana (Letícia Colin) e promete ajudá-la em sua vingança. No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira, 21, a fisioterapeuta flagrou o advogado assediando uma secretária, após ela conseguir se infiltrar como faxineira na associação de advogados. As reviravoltas recentes da protagonista estão sacudindo a novela das 9, capítulo a capítulo, e mantendo a alta velocidade de acontecimentos que prendem a atenção do telespectador.

No caso da trama de Claudia Souto e Walcyr Carrasco, pode-se dizer que não é só isso. A novela tem se sustentado em três características essenciais para manter o fôlego. A primeira é a química entre Leticia e Chay Suede. Depois, as vilanias que interrompem sua ascensão – e elas estão por todos os lados. Por fim, o texto afinado com a direção de Amora Mautner, que já ganhou menção de destaque aqui na coluna em outro momento. Em outras palavras: romance convincente, boas atuações e direção segura fazem de Quem Ama Cuida um novelão até aqui.