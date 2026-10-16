‘Quem ama cuida’ faz com Pietro Antonelli o que ‘Vale Tudo’ não fez a Pedro Waddington

Pedro Waddington recebeu uma enxurrada de críticas em Vale Tudo. Filho de Helena Ranaldi e Ricardo Waddington, ele pareceu despreparado para as cenas de embate em casa, além de receber um texto pouco criativo por parte da autora do remake, Manuela Dias.

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Agora em Quem Ama Cuida, outro nepobaby desponta no horário nobre. Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, estreia como ator vivendo um jovem playboy rico de São Paulo, em vias de um romance gay. Após breves aparições, logo rejeitadas por parte do público – justamente pelo despreparo inicial – sua participação foi reduzida. Seria uma forma de reduzir danos e não forçar uma simpatia da crítica audiência. Como o personagem – filho de Flavia Alessandra na trama – não tinha muita função, não fez tanta diferença. Até o momento.

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Daqui para frente, é hora dele mostrar a que veio, de acordo com o desenrolar de seu romance. Se Pedro tivesse ganhado o mesmo “cuidado” na novela anterior, não teria se queimado tanto logo de cara. É pena. O rapaz tem tudo para crescer na TV – tal como fez recentemente nos palcos, na peça #malditos16. De todo modo, está na chuva? É para se molhar.

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