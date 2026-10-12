Quem Ama Cuida: confira resumo da semana de novela das nove
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.
Capítulo 119 – dia 5, segunda-feira
Ingrid estranha a animação de Pilar com o jantar de noivado de Rafael. Otoniel aconselha César a continuar na busca pela verdade sobre o que aconteceu a seu pai. Pedro avisa a André e Cléber que se encontrará no escritório com a pessoa misteriosa. Pedro fica incrédulo ao abrir a porta do escritório e se deparar com Heitor Brandão. Heitor afirma a Pedro que deseja descobrir a verdade sobre a morte de Arthur. Pilar avisa a Diná que investigou a vida de Andréa. Rosa mostra a Joel o caderno de receitas de Francesca. Fernando faz insinuações sobre Mau Mau a Felipe. Rosa libera a entrada de Adriana, Nancy e Lyris na casa de Pilar. Silvana acolhe Andréa. A entrada repentina de Adriana na casa de Pilar, em defesa de Joel, surpreende a todos. Heitor pede para Pedro não contar a ninguém que está vivo. Pilar expulsa todos de sua casa. Ulisses e Lyris se beijam. Rafael confronta Pilar. Francesca assusta Pilar. Andrea entrega o anel de noivado a Rafael e afirma que os dois precisam de um tempo. Pedro revela a Adriana que Heitor está vivo.
Capítulo 120 – dia 6, terça-feira
Adriana fica surpresa ao saber que Heitor está vivo. Heitor observa Pilar sem ser visto. Silvana pensa na possibilidade de arrumar um emprego para Andrea na joalheria. Andrea pede desculpas a Joel. Adriana conta a Otoniel que Heitor está vivo, como Francesca havia afirmado. Diná finge não reconhecer Denerval. Fábia gosta do interesse de Ademir por ela. Mau Mau não revela a Felipe que é irmão de Adriana. Ulisses manda Patrick ficar longe de Carolina. Edvaldo nota que falta um par do castiçal da casa de Arthur. Pedro apresenta Heitor a Adriana.
Capítulo 121 – dia 7, quarta-feira
Adriana é rude com Heitor, que prefere se afastar. Nicolau marca um café com Iuri e Lyris, a fim de descobrir o que os dois escondem. Silvana e Tiago convencem Adriana a apoiar a contratação de Andrea para trabalhar na joalheria. Rafael pede ajuda a Joel para reatar com Andrea. Pilar é avisada por Ademir que Pedro tem boas chances de inocentar Adriana. Fernando revela a Mau Mau que gosta do rapaz e lhe pede uma chance. Otoniel flagra Elisa e Enéas se beijando. Pedro e Adriana comemoram o parecer do Ministério Público favorável à revisão criminal do processo da morte de Arthur.
Capítulo 122 – dia 8, quinta-feira
Pedro avisa a Adriana que ela não precisará estar presente no novo julgamento. Otoniel diz a Enéas que está decepcionado com o amigo. Adriana conta a Mau Mau que Heitor está vivo. Pilar avisa a Ademir que vai às últimas consequências para impedir que Adriana seja inocentada. Silvana deixa claro à família Brandão que, caso Adriana seja inocentada, eles passam a ser suspeitos da morte de Arthur. Ingrid incentiva Andrea a procurar Rafael. Rosa sente falta do caderno de receitas de Francesca, sem saber que está com Joel. Heitor pede a Pedro que promova uma nova conversa com Adriana. Pilar afirma a Tom que eles precisam se unir contra Pedro.
Capítulo 123 – dia 9, sexta-feira
Pilar explica seu plano a Tom. Ingrid acolhe Rafael. Iuri decide se afastar de Ingrid, a fim de ajudar Adriana em seu plano. Pedro diz a André que a inocência de Adriana depende de sua atuação. Rosa procura Joel para perguntar sobre o caderno de receitas e descobre que ele é filho de Francesca. Otoniel e Elisa se desentendem. Rosa estranha o incômodo de Diná quando o assunto é Francesca. Adriana pensa em ir à cidade de Diná para desvendar o passado da governanta. Tom avisa a Pilar que os homens que irão ajudá-lo no serviço encomendado por ela já estão prontos para agir.
Capítulo 124 – 10, sábado
Pilar ordena que Tom não falhe em sua missão. Joel percebe que Diná sentia inveja de Francesca ao conversar com ela sobre sua mãe. Otoniel se nega a conversar com Enéas. Mau Mau recebe flores de Fernando. Elenice se desespera ao perceber que Tom a trancou em casa. André aceita investigar o passado de Diná, a pedido de Pedro. Tom avisa a Pilar que instalou um rastreador no carro de Pedro. Iuri percebe que Pilar pode estar tramando algo e conta a Adriana. Elenice se recusa a ir à delegacia com Dafne para denunciar Tom. Tom e seus comparsas seguem o carro de Pedro.