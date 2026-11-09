Quem Ama Cuida: confira resumo da semana de novela das nove

Capítulo 143 – dia 02, segunda-feira

Pedro e Adriana cercam Zeni e ela afirma que Pilar encomendou a tesourada que a fisioterapeuta levou na prisão. Otoniel fica desconcertado quando Heitor diz que ele pode ser suspeito da morte de Arthur. Fábia convida Ademir para ir até sua casa. Otoniel sugere que Enéas lhe peça permissão para namorar Elisa. Elenice vai ao aulão de dança dos anos 80 com Mau Mau. Iuri observa Pilar com Tom, e avisa a Adriana. Fernando sente o golpe ao saber que Felipe está com Mau Mau. Pilar pede a Tom que consiga uma arma para ela.

Capítulo 144 – dia 03, terça-feira

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Pilar ameaça Tom. Felipe conta a Mau Mau que falou para Fernando sobre o relacionamento dos dois. Pedro e Adriana planejam uma armadilha para Pilar. Tom se compromete a conseguir uma arma para Pilar. Carmita sugere que Bruna se aproxime de Heitor. Pedro conta a Cléber que Tom tem um caso com Pilar. Brigitte e Lyris encontram um documento com o nome de Brigitte entre as coisas de Arthur. Zeni se alia a Adriana.

Capítulo 145 – dia 04, quarta-feira

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Adriana confessa a Mau Mau que não confia em Zeni, mas admite que precisa se aliar a ela para desmascarar Pilar. Lyris aconselha Brigitte a levar o documento que encontraram para Pedro. Dafne fica feliz ao ver Elenice interagindo com Cléber. Nicolau deixa claro a Ulisses que se preocupa com a relação dele com Lyris. Elenice diz a Cléber que está decidida a se separar de Tom. Rafael sugere a Heitor que existem motivos para Diná ser considerada suspeita da morte de Arthur. Otoniel proíbe Fernando de procurar Mau Mau. Pedro revela a Brigitte que Pilar roubou a fortuna que seu pai lhe deixou de herança. Brigitte confronta Pilar.

Capítulo 146 – dia 05, quinta-feira

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Brigitte enfrenta Pilar, e avisa que Pedro está a seu lado. Pedro aceita o plano de Adriana de simular a separação dos dois. Tom agride Elenice quando ela conta do desejo de se separar e vai embora. Rosa e Elisa acodem Elenice, que decide ir à delegacia denunciar Tom. Bruna pensa que Heitor poderá fazê-la esquecer Pedro. Fábia avisa a Bartira que a presença de Ademir em sua casa é segredo absoluto. Adriana propõe a Tiago que os dois unam forças para tirar Ingrid da presidência da joalheria. Pilar surpreende Adriana e Tiago ao flagrá-los juntos.

Capítulo 147 – dia 06, sexta-feira

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Pilar reage quando Tiago e Adriana concordam em tirar Ingrid da presidência. Bia procura Otoniel, demonstrando interesse em conhecer melhor o espiritismo. Tiago pede ajuda a Nancy para estreitar sua relação com Adriana. Pedro avisa a César que o pai do médico foi inocentado. Fernando conta a Mau Mau que Otoniel o procurou a fim de afastar os dois. Rafael e Ingrid procuram Brigitte para oferecer mesada à irmã. André comunica a Adriana e Pedro que descobriram uma parte do dinheiro desviado da joalheria depositada em uma conta em nome de Felipe. Tom pede ajuda a Pilar.

Capítulo 148 – dia 07, sábado

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Diná escuta a conversa entre Pilar e Tom. André, Pedro e Adriana descobrem que Ulisses usou o nome de Felipe para desviar dinheiro da joalheria. Brigitte não aceita a mesada dos irmãos e deixa claro que lutará pelo dinheiro que foi deixado por seu pai. Adriana conta a Nancy e Lyris que Ulisses pode ser preso. Mau Mau afirma a Otoniel que não vai se afastar de Fernando. Ulisses revela a Pilar, Ingrid, Silvana e Tiago que foi ele quem desviou dinheiro da joalheria. Para não prejudicar Felipe, Ulisses implora para Adriana não denunciar sua fraude.