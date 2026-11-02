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Cultura

Quem Ama Cuida: confira resumo da semana de novela das nove

Sinopses de 26 a 31 de outubro da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 06h00
Grupo de seis pessoas, três mulheres e três homens, em uma sala luxuosa com vista noturna da cidade. A mulher loira no centro veste terno branco e segura um objeto dourado. À esquerda, uma mulher de casaco bege e outra de blazer preto. À direita, um homem de terno marrom, outro de terno escuro e uma mulher de vestido preto. Todos parecem atentos.
A família Brandão, de 'Quem Ama Cuida' (Reprodução/TV Globo)
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Capítulo 137 – dia 26, segunda-feira

Adriana e Pilar se enfrentam, e são contidas por Iuri e Edvaldo. Silvana e Fábia acusam uma à outra de serem suspeitas da morte de Arthur. Adriana comenta sobre um castiçal de prata da casa que está sumido. Fábia confessa a Dora que teve um caso com Arthur. Edvaldo conta a Heitor sobre as anotações que tem feito após a morte do patrão. Rafael flagra César comemorando com Adriana, Pedro e Bia. Zeni procura Pilar. Pedro vai até a casa de Elenice com Adriana, e reconhece a tatuagem no braço de Tom.

 

Capítulo 138 – dia 27, terça-feira

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Zeni ameaça Pilar. Pedro conta a Adriana que Tom estava no carro que o perseguiu. Zeni recebe um dinheiro de Pilar. Tom não dá muita importância para Elenice quando ela afirma que deseja a separação. César conta a Rafael que ajudou Adriana a ser inocentada e deixa claro que gostaria que o sócio estivesse do lado da Justiça. Diná procura Elisa para pedir que Mau Mau se afaste de Fernando. Adriana está determinada a divulgar o passado de Diná. César deixa claro a Pilar que não venderá sua parte da sociedade para ela.

 

Capítulo 139 – dia 28, quarta-feira

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Nicolau fica preocupado ao saber que Lyris está com Ulisses. Adriana incentiva Brigitte a procurar um documento sobre o pai da jovem na casa em que ela está morando com Ulisses. Mirtes não gosta de ver Nancy com Camilo. Carmita pensa em aproximar Bruna de Heitor. Joel conta a Nancy que teve um sonho real com Francesca. Heitor avisa a Pilar que ela é uma das principais suspeitas da morte de Arthur. Adriana comenta com Pedro sobre o receio que tem de Pilar e Tom ainda planejarem algo contra eles. Adriana manda Iuri levar Maria Antonieta até ela.

 

Capítulo 140 – dia 29, quinta-feira

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Pilar encomenda um serviço com Zeni. Adriana conta a Pedro e Iuri sua ideia de colocar uma câmera na coleira de Maria Antonieta. Pilar se desespera com o sumiço de Maria Antonieta. Rafael pede desculpas a César pela atitude de Pilar e diz ao sócio que não tem intenção de desfazer a sociedade. Pilar acredita nas desculpas de Iuri e Edvaldo sobre Maria Antonieta. Lyris mente para Adriana ao dizer que Ulisses não comentou com ela sobre o desvio do dinheiro da joalheria. Ingrid tenta seduzir Heitor. Mirtes sente ciúmes da aproximação de Camilo com Nancy. Silvana não gosta de flagrar Nancy em sua casa com Tiago. Zeni observa Adriana e Pedro, sem ser vista.

 

Capítulo 141 – dia 30, sexta-feira

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Zeni passa informações sobre Adriana e Pedro para Pilar. Nancy e Silvana discutem. Otoniel não gosta de saber que Mau Mau está próximo de Fernando. Mau Mau e Felipe finalmente se acertam. Silvana reage ao constatar que Tiago está se envolvendo com Nancy. André conta a Pedro e Cléber que a exumação do corpo de Arthur foi autorizada. Ingrid fica furiosa quando Heitor convida Bruna para sair. Silvana faz uma revelação a Laurentino. Pedro nota o nervosismo de Ulisses ao saber que o corpo de Arthur será exumado. Adriana fica chocada ao ver Zeni e Pilar através da câmera que foi instalada na coleira de Maria Antonieta.

 

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Capítulo 142 – dia 31, sábado

Adriana conclui que foi Pilar quem encomendou a agressão que sofreu na cadeia. Ulisses diz a Pedro que é contra a exumação do corpo de Arthur. Nancy sonda Tiago sobre um possível acordo com Adriana na joalheria. Silvana e Tiago discutem. Laurentino pede que Nancy se afaste de Tiago. Pilar e Zeni discutem. Iuri percebe que Tilde trocou a coleira de Maria Antonieta. Laurentino desabafa com Joel. Pilar pede a Ingrid para seduzir Heitor e convencê-lo a doar o apartamento para ela. Heitor procura por Otoniel. Adriana surpreende Zeni.

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