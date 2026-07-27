Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove
Sinopses de 27 de julho a 1 de agosto da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 60 – segunda-feira, 27
Tiago adormece no sofá da casa de Bruna e Pedro. Carmita se desespera ao constatar que levou um golpe de Edson. Ademir recebe um e-mail anônimo ameaçador, e Dora se preocupa. Suely conta a Adriana que mandou um e-mail anônimo para Ademir, avisando que a vida do advogado se tornará um inferno. Silvana resgata Tiago na casa de Bruna. Otoniel lamenta que o encontro com Elza não tenha dado certo. Rosa pressente que Elenice está sofrendo com o marido, mas a filha nega. Bruna nota que Carmita está com problemas. Carmita observa o anel de Pilar. A identidade de Francesca é revelada.
Capítulo 61 – terça-feira, 28
Otoniel pensa em Francesca. Pedro conta a Adriana sobre o processo contra Ademir, sem saber que a fisioterapeuta arquitetou tudo com Suely. Rafael elogia Ingrid pela festa de comemoração da presidência. Pilar nota que roubaram seu anel e culpa os funcionários. Bruna afirma a Tiago que o rapaz tem que vê-la apenas como amiga. Ademir recebe uma intimação para depor. Carmita manda avaliar o anel que roubou de Pilar. Pilar observa Elisa na rua e manda Iuri obrigá-la a entrar em seu carro.
Capítulo 62 – quarta-feira, 29
Brigitte afirma a Adriana que acredita em sua inocência. Carmita descobre que o anel da Joalheria Brandão é uma imitação. Ingrid e Tiago discutem. Lyris sugere a Adriana usar Brigitte em seus planos de vingança. Ademir descobre que Pedro está representando Suely. Elisa visita o túmulo de Arthur e pede ajuda para afastar Pilar de sua família. Carmita descobre que Pilar chamará a polícia para investigar o roubo do anel. Carmita devolve o anel para Pilar e avisa que a joia é falsa. Otoniel encontra Francesca. Adriana observa satisfeita Ademir sendo cercado pela imprensa ao entrar na delegacia para depor.
Capítulo 63 – quinta-feira, 30
Ademir se incomoda ao ver jornalistas em frente à delegacia. Pilar acusa Carmita de inventar que seu anel é falso. Adriana e Mau Mau comemoram a repercussão da acusação contra Ademir, e Patrick tenta tranquilizar Dora. Pilar comenta com Iuri que acredita que alguém a está enganando. Rosa alerta Tilde sobre o interesse de Edvaldo na colega. Ingrid confessa a Pilar que iria substituir o protótipo pelo anel verdadeiro quando a mãe quitasse a compra. Bruna descobre que Pedro é advogado da mulher que fez a denúncia contra Ademir. Otoniel conta a Adriana que Pilar sequestrou Elisa e fez ameaças à filha. Cléber informa a Pedro que mais duas mulheres querem denunciar Ademir. Adriana vai até a casa de Pilar.
Capítulo 64 – sexta-feira, 31
Adriana teme prejudicar sua condicional quando Pilar ameaça denunciá-la por invasão de domicílio. Rafael exige que Brigitte fique longe de César. Dora expulsa Ademir de casa. Carolina se surpreende quando André termina o relacionamento, confessando que ama outra mulher. Bruna e Pedro discutem por causa de Carmita. Dora sente-se desconfortável quando Carolina diz que André terminou o relacionamento porque está apaixonado por outra mulher. Ademir pede ajuda a Carmita. Clientes de Ademir desmarcam horários com o advogado. Adriana não consegue fazer com que Elenice se abra com ela. André procura Dora. Enéas convida Elisa para sair. Adriana vai ao escritório de Pedro.
Capítulo 65 – sábado, 1
Pedro se oferece para ajudar Adriana a arrumar um emprego. André oferece seu apoio a Dora. Ademir descobre que Pedro é advogado das novas mulheres que o denunciaram. Bruna observa Pedro e Adriana conversando, sem ser vista. Otoniel conta a Elisa sobre o seu encontro com Francesca. André confessa a Pedro que está apaixonado por Dora. Dora comunica a Ademir que o casamento acabou. César repreende Bia pelo excesso de ciúmes. Ademir pede ajuda a André para convencer Dora a se reconciliar com ele. Ademir fica atônito ao perder uma conta significativa de um cliente por causa das denúncias. Mau Mau escuta Bruna contar a Bia que acha que Pedro está tendo um caso com Adriana. Dora acusa Carmita de querer levar vantagem com uma possível reconciliação entre ela e Ademir. Ulisses perde no jogo. Lyris fica com medo ao ver a polícia entrando no cassino. Ademir exige que Pedro faça com que as mulheres retirem as denúncias contra ele.