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Cultura

Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove

Sinopses de 20 a 25 de julho da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 15h10
INJUSTIÇA - Adriana na cadeia: ao passar pelo inferno, ela quer se vingar
INJUSTIÇA - Adriana na cadeia: ao passar pelo inferno, ela quer se vingar (Manoella Mello/TV Globo)
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Capítulo 54 – segunda-feira, 20

Elisa não consegue fazer Adriana desistir da vingança. Andréa diz a Joel que não pode contar a Rafael que não tem dinheiro, a fim de não ser rejeitada. Pilar diz a Ingrid que quer articular a nomeação da filha para presidente da joalheria. Bruna repreende Carmita. Silvana conta a Dora como descobriu que Fábia fazia visitas a Arthur às escondidas. Ulisses convida Lyris para sair. Pilar conta a Ulisses sua intenção de destituir Tiago da presidência. Mau Mau fica preocupado com a intenção de Adriana de entrar na associação de advogados se passando como funcionária. Bruna passa mal e desmaia. Adriana observa Ademir com a secretária Suely. 

Capítulo 55 – terça-feira, 21

Adriana descobre que Ademir tem uma relação com Suely. Bruna se nega a ir ao hospital, e Pedro lembra à esposa sobre as recomendações do médico. Ademir demite Suely, e Adriana aproveita para oferecer ajuda à secretária. Adriana conta a Maurício que descobriu a relação de Ademir com outras mulheres. Edson convence Carmita de fazer um empréstimo no banco para ele. Ingrid diz a Pilar que gostaria de assumir a presidência da joalheria. Nancy observa o interesse de Joel em Adriana. Pilar avisa a Ademir que ela e Ulisses querem colocar Ingrid na presidência. Silvana procura o escritório de Pedro para defender Tiago. Gilda conta a Tiago sobre a intenção da família de retirá-lo do cargo. Suely procura Adriana disposta a contar tudo o que sabe sobre Ademir. 

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Capítulo 56 – quarta-feira, 22

Suely faz revelações sobre Ademir durante o encontro com Adriana. Silvana combina com Pedro e Cléber como representarão Tiago. Pilar observa Iuri. Suely procura Pedro para denunciar Ademir e fica surpresa ao saber do parentesco do advogado com o ex-chefe. Cléber avisa a Silvana e Tiago que eles precisam buscar o apoio de Ulisses. Edvaldo se sente atraído por Tilde. Suely fica sabendo por Mirtes a verdadeira identidade de Adriana, que se passou como Ivone para ganhar a confiança da secretária. Dora não acredita quando André afirma que Ademir a trai. Bruna se nega a contar sobre sua doença a Carmita, e Pedro não concorda. Suely pressiona Adriana a explicar o motivo de ter escondido seu nome verdadeiro e ter indicado Pedro como advogado. 

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Capítulo 57 – quinta-feira, 23

Adriana conta a Suely como foi injustiçada por Ademir. Tiago ameaça Ulisses, Pilar e Ingrid. Otoniel convida Elza para jantar. Fábia diz a Carmita que a amiga caiu em um golpe e sugere pedir ajuda à polícia. Ademir se disponibiliza para ajudar Ingrid na administração da joalheria. Brigitte manda flores para César. Suely comunica a Pedro que deseja que o advogado a represente na denúncia contra Ademir. Mirtes nota o interesse de Joel por Adriana. Fábia fica descontente com a reação de Ulisses, que pensa em aceitar dinheiro de Silvana para mudar seu voto em favor da permanência de Tiago na joalheria. Pedro e Suely chegam à delegacia para registrar uma denúncia de assédio contra Ademir, e Adriana e Mau Mau os observam à distância. 

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Capítulo 58 – sexta-feira, 24

 Adriana vibra ao saber que Ademir será notificado. Ingrid assume a presidência da joalheria após votação do Conselho, e Tiago se nega a participar da transição de gestão. Iuri percebe o interesse de Pilar. Edvaldo fica feliz ao saber que o noivo de Tilde terminou com a funcionária. Bia reclama com Bruna do envio anônimo de flores para César. Carmita consegue identificar a placa do carro de Edson. Nancy observa o entrosamento entre Mirtes e Camilo. Elisa teme que Ademir possa prejudicar Adriana. Carmita e Fábia descobrem que Edson deixou o hotel sem pagar a conta. Tiago, embriagado, pede que Bruna se separe do marido para ficar com ele, e Pedro ouve. 

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Capítulo 59 – sábado, 25

Tiago adormece no sofá da casa de Bruna e Pedro. Carmita se desespera ao constatar que levou um golpe de Edson. Ademir recebe um e-mail anônimo ameaçador, e Dora se preocupa. Suely conta a Adriana que mandou um e-mail anônimo para Ademir, avisando que a vida do advogado se tornará um inferno. Silvana resgata Tiago na casa de Bruna. Otoniel lamenta que o encontro com Elza não tenha dado certo. Rosa pressente que Elenice está sofrendo com o marido, mas a filha nega. Bruna nota que Carmita está com problemas. Carmita observa o anel de Pilar. A identidade de Francesca é revelada.

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