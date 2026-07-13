Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove

Capítulo 48 – segunda-feira, 13

Pedro tenta se explicar para Adriana e deixa escapar que não é feliz. Camilo reage com frieza ao conhecer Lyris, e Nancy comenta que o rapaz nunca a perdoou pela morte do pai. Adriana decide comparecer ao evento de Ademir. Pedro fica confuso quando Cléber pergunta se ele teria coragem de terminar seu casamento para ficar com Adriana. Otoniel sente falta de Francesca. Fábia explica a Dora o motivo que a fez sair da aula de dança. Pedro sonda André sobre Dora. Otoniel avisa a Rosa que a família terá que deixar a casa da amiga. Ulisses pede ajuda a Carolina e Felipe para se reconciliar com Fábia. Adriana chega ao evento de Ademir.

Capítulo 49 – terça-feira, 14

Adriana acusa Ademir de ter comprado testemunhas para condená-la. Nancy diz a Laurentino que terá que ter paciência para conquistar a confiança de Camilo. Pedro chama Bruna pelo nome de Adriana. Rosa ameaça Pilar, a fim de proteger a família de Adriana. Lyris aconselha Ulisses sobre Fábia. Laurentino conta a Nancy sobre sua paixão por Silvana quando eram jovens. Brigitte consegue ser contratada no café de Nicolau. Adriana consegue um trabalho em um salão de beleza. Fábia e Ulisses fazem as pazes. Bruna e Carmita reagem quando Pedro afirma que não vai à festa de aniversário do pai. Nancy e Adriana se reencontram.

Capítulo 50 – quarta-feira, 15

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Adriana conta as Nancy que encontrou Pedro e confessa que ainda o ama. Carmita ouve a discussão entre Pedro e Bruna. Adriana diz a Nancy que não desistiu da vingança. Bruna e Carmita decidem ir à festa de Ademir sem Pedro. Carmita diz a Ademir que Pedro investigará por conta própria o assassinato de Arthur. Bruna exige que Adriana fique longe de Pedro. Mau Mau conta a Pedro que Bruna foi à sua casa provocar Adriana. Adriana observa Lyris conversando com Ulisses. Lyris elogia Adriana e Nancy ao reencontrar as amigas. Adriana e Pilar se encontram no salão de beleza.

Capítulo 51 – quinta-feira, 16

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Pilar arma um escândalo e faz acusações contra Adriana. Pedro garante a Bruna que seu compromisso é com ela. Pilar se encanta com Iuri. Adriana pede ajuda a Mau Mau para descobrir algo que possa prejudicar Ademir. André pensa em Dora. Rosa fica preocupada com Elenice. Adriana conta a Lyris que Ulisses é irmão de Arthur, e pede à amiga para descobrir coisas que possam ajudá-la em sua vingança. Camilo não aceita a ajuda de Nancy. Brigitte se encanta por César. Adriana pergunta a Nancy e a Lyris se pode contar com as amigas para se vingar das pessoas que a colocaram na cadeia.

Capítulo 52 – sexta-feira, 17

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Lyris e Nancy aceitam ajudar Adriana. Lyris incentiva Adriana a contar a Pedro sobre o motivo que a levou a se afastar do advogado. Nicolau percebe que Brigitte está fantasiando ao dizer que César está interessado nela. Ademir convence Pilar de não registrar uma queixa-crime contra Adriana. Dora tranquiliza Otoniel e diz que nunca acreditou que Adriana tenha matado Arthur. Ulisses perde dinheiro no jogo. Joel reclama com Nancy e Mirtes que Andréa está indo ao restaurante para pedir dinheiro. Elisa ouve uma conversa entre Adriana e Lyris sobre Ademir.

Capítulo 53 – sábado, 18

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Elisa não consegue fazer Adriana desistir da vingança. Andréa diz a Joel que não pode contar a Rafael que não tem dinheiro, a fim de não ser rejeitada Pilar diz a Ingrid que quer articular a nomeação da filha para presidente da joalheria. Bruna repreende Carmita. Silvana conta a Dora como descobriu que Fábia fazia visitas a Arthur às escondidas. Ulisses convida Lyris para sair. Pilar conta a Ulisses sua intenção de destituir Tiago da presidência. Mau Mau fica preocupado com a intenção de Adriana de entrar na associação de advogados se passando como funcionária. Bruna sente uma dor forte de cabeça e desmaia. Adriana observa Ademir com a secretária Suely.