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Cultura

Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove

Sinopses de 6 a 11 de julho da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 14h30
Leticia Colin como Adriana em 'Quem Ama Cuida', nova novela das 9 da Globo
Leticia Colin como Adriana em 'Quem Ama Cuida', nova novela das 9 da Globo  (TV Globo/Reprodução)
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Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove Priorize VEJA no Google

Capítulo 42 – segunda-feira, 6

Há uma passagem de tempo. Bruna e Pedro chegam de viagem casados. Adriana consegue sua liberdade condicional e promete fazer justiça. Otoniel e Elisa se preocupam com o desejo de Adriana. André registra a falta de entusiasmo de Pedro com seu casamento. Rafael festeja sua sociedade com César na clínica. Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana. André aconselha Ademir a procurar Pedro. Carmita fica chocada ao saber por Bruna que a filha e Pedro irão morar com ela. Pilar exige que Fernando trabalhe em troca de moradia, e ele se oferece para integrar a equipe da clínica de Rafael. Tiago fica abalado ao saber do casamento de Bruna. Adriana se depara com Pilar ao visitar o túmulo de Arthur.

Capítulo 43 – terça-feira, 7

Pilar confronta Adriana. Bruna discute com Carmita. Bia deixa claro a César que não gosta de Pilar. Brigitte reclama de Pilar para Tilde. Fábia diz a Dora que Ulisses mudou muito depois que ganhou a herança de Arthur. Patrick se oferece para ser par de Fábia na dança. Dora reconhece Otoniel ao vê-lo na academia. Ulisses perde dinheiro no jogo. Bruna pede emprego para Tiago na joalheria. Adriana revela a Maurício o motivo de ter se distanciado de Pedro. Rafael contrata Fernando. Adriana se voluntaria para ajudar pessoas desabrigadas. Pedro procura Ademir para dizer que ainda tem esperanças de que o pai se torne uma pessoa melhor. Pilar e seu motorista sofrem um assalto e são obrigados a sair do carro. Adriana e Pedro se encontram no abrigo como voluntários.

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Capítulo 44 – quarta-feira, 8

Adriana e Pedro conversam sobre o passado. Pedro avisa a Adriana que ainda não desistiu de descobrir quem matou Arthur. Ulisses anuncia a Pilar que seu motorista morreu após o assalto. Maurício incentiva Adriana a contar a Pedro o motivo de ter se afastado do advogado. O primo do motorista ameaça contar sobre os pedidos criminosos de Pilar, caso ela não lhe dê uma recompensa. Pedro esquece o celular em casa e Bruna leva o aparelho para o marido no abrigo. Ulisses ganha dinheiro no jogo, e Lyris, que trabalha como garçonete no cassino, o aconselha a parar de jogar. Adriana fica abalada ao descobrir que Pedro se casou com Bruna.

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Capítulo 45 – quinta-feira, 9

Adriana se decepciona com Pedro. Tom é hostil com Adriana e a expulsa de sua casa quando a encontra conversando com Elenice. Cléber lembra Adriana sobre as obrigações de sua liberdade condicional. Ulisses fica com ciúme ao ver Patrick com Fábia. Lyris agradece a Nicolau por não tê-la abandonado. Otoniel encontra um livro na mochila de Maurício e questiona o neto. Adriana lamenta ao ser comunicada pela atendente da clínica que sua entrevista foi cancelada pelo fato de ela ser uma ex-detenta.

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Capítulo 46 – sexta-feira, 10

Adriana conta a Elisa sobre a humilhação a que foi submetida na clínica. Pedro diz a Bruna que o relógio que ela encontrou é raro. Adriana defende Maurício das atitudes de Otoniel. Pilar ameaça a família de Adriana. Gilda informa a Bruna que o relógio que encontrou é falsificado. Carmita se envolve com um homem misterioso. Nancy escuta Silvana relatar a morte de Arthur para Laurentino, sem poder se expressar. Nancy reencontra Lyris. Bruna avisa a Carmita que o relógio é falso. Pedro procura Adriana e percebe que ela já sabe de seu casamento com Bruna.

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Capítulo 47 – sábado, 11

Pedro tenta se explicar para Adriana e deixa escapar que não é feliz. Camilo reage com frieza ao conhecer Lyris, e Nancy comenta que o rapaz nunca a perdoou pela morte do pai. Adriana decide comparecer à palestra de Ademir. Pedro fica confuso quando Cléber pergunta se ele teria coragem de terminar seu casamento para ficar com Adriana. Otoniel se nega a conversar com Brigitte e sente falta de Francesca. Fábia explica a Dora o motivo que a fez sair da aula de dança. Pedro sonda André sobre Dora. Otoniel avisa a Rosa que a família terá que deixar a casa da amiga. Ulisses pede ajuda a Carolina e Felipe para se reconciliar com Fábia. Adriana chega ao evento de Ademir.

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TAGS:
Globo
Quem Ama Cuida
Resumo de novela
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