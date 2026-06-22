Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove
Sinopses de 22 a 27 de junho da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 31 – segunda-feira, 22
Zeni ameaça Adriana. Pilar pensa em questionar a paternidade de Tiago através de Ademir. Brigitte esvazia os pneus do carro de Cléber. Ademir pergunta a Pedro se o filho irá denunciá-lo. Edvaldo e Rosa reclamam de Diná. Lyris elogia Adriana. Carmita tenta convencer Bruna a namorar Tiago. André diz a Pedro que antecipará sua volta ao Brasil para fazer uma surpresa a Ademir.
Capítulo 32 – terça-feira, 23
Silvana deixa bem claro a Ademir que Tiago não fará exame de DNA. Zeni ameaça Adriana novamente. Carolina fica sem graça quando Felipe diz que notou a forma como ela olha para André. Adriana pede a Cléber que ajude Pedro a esquecê-la. Silvana tira satisfações com Pilar sobre o pedido de DNA para Tiago e briga com a cunhada. Tom pressiona Elenice sobre ter mexido em seu celular. Ademir fica surpreso ao ver André. Nancy defende Adriana de Zeni.
Capítulo 33 – quarta-feira, 24
Adriana agradece a defesa de Nancy. Nancy conta a Adriana o motivo pelo qual foi presa. André diz ao tio que voltou ao Brasil para trabalhar com ele. Pedro conta a Elisa que Ademir subornou Tom. Otoniel conversa com Francesca sobre a situação de Adriana. Otoniel convida Francesca para almoçar com sua família. Ademir recebe uma intimação para explicar os depósitos feitos na conta de Tom, e se nega a dar explicações a Pedro. Dora procura Tiago para ceder uma peça da joalheria como prêmio do concurso que pensa em promover na sua escola de dança. Silvana diz a Tiago que consultou um advogado que garantiu que ele não precisa fazer o exame de DNA. Pilar pensa em atentar contra a vida de Adriana.
Capítulo 34 – quinta-feira, 25
Nívea passa uma missão para Zeni contra Adriana. Nancy alerta Adriana para ter cuidado com Zeni. Silvana deixa claro a Ademir que ninguém mexerá na herança de seu filho. Ulisses diz a Pilar que sua empresa precisa de dinheiro. Otoniel briga com Tom ao saber que ele aceitou o suborno de Ademir para depor contra sua neta. Nancy diz a Adriana que as colegas do presídio estão encantadas com o trabalho da fisioterapeuta. Tom proíbe Elenice de visitar Adriana. Pedro nega a Bruna uma segunda chance, afirmando que ama Adriana. Carolina nota a tensão de Ulisses. Francesca beija Otoniel. Ulisses pede dinheiro emprestado para um agiota. Zeni ataca Adriana e rouba sua pulseira.
Capítulo 35 – sexta-feira, 26
Zeni foge sem que ninguém a veja. Adriana é levada ao ambulatório. Nancy e Lyris apostam que foi Zeni quem agrediu Adriana. Bruna garante a Gilda que reconquistará Pedro. André avisa a Pedro que Adriana sofreu um ataque na prisão. Brigitte diz a Edvaldo que também não acha que Adriana seja a culpada pela morte de Arthur. Pilar se irrita com Rosa porque a funcionária não se mostra disponível para dar informações sobre a família de Adriana. Nancy ameaça Zeni. Pilar pede para Ademir colocá-la como inventariante de Arthur no lugar de Tiago. O médico avisa que Adriana não corre mais risco. Dora se surpreende ao ver André na escola de dança. Pedro pergunta a Adriana quem a atacou.
Sábado 27/06
Não terá exibição de capítulo