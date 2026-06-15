Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove

Capítulo 25 – segunda-feira, 15

Cléber lembra a Pedro que ele pode defender Adriana como testemunha de acusação, e garante que está preparado para atuar no caso. Adriana se surpreende quando Tom é anunciado como testemunha de acusação em seu julgamento. Pedro defende Adriana em seu depoimento, deixando transparecer o que sente por ela. Pedro diz a Cléber que irá descobrir se o pai fez algo irregular. Elenice se sente mal diante de Otoniel ao saber que o marido prejudicou Adriana. Tom recebe dinheiro de Ademir, por ter seguido as instruções do advogado no depoimento. Pedro fica surpreso ao ser procurado por Dora.

Capítulo 26 – terça-feira, 16

Rosa e Elenice enfrentam Tom. Silvana procura Ademir para dizer que tem medo do que Pilar e Ulisses possam tramar contra Tiago. Bruna cede ao pedido de Tiago para dar uma chance aos dois. Cléber deixa claro a Brigitte que não quer nada com ela. Adriana revela a Pedro que seria a mulher mais feliz do mundo se pudesse corresponder ao amor do advogado. Otoniel defende Adriana das acusações de Pilar. Pedro critica os métodos usados por Ademir, e acusa o pai de ter comprado o depoimento de Tom. Brigitte é retirada da sala do tribunal a pedido de Cléber. Diná põe flores no túmulo de Arthur e pede desculpas. Adriana é condenada a doze anos de prisão pela morte de Arthur. Pedro declara seu amor a Adriana e promete não desistir da terapeuta. Pedro e Adriana se beijam.

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Capítulo 27 – quarta-feira, 17

Adriana pede ao avô para cuidar de Elisa e Maurício. Pedro e Cléber entram com o recurso de apelação contra a condenação de Adriana. Dora diz a Ademir que o marido ajudou a condenar uma inocente. Lyris aconselha Adriana a ficar longe de Nancy. Adriana revela a Pedro que também o ama. Pedro diz a Ademir que não quer mais contato com o pai. Pilar surpreende Otoniel e sua família, expulsando todos da casa de Arthur.

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Capítulo 28 – quinta-feira, 18

Otoniel decide deixar a casa de Arthur com a família. Maurício não deixa Elisa enfrentar Pilar, temendo pela saúde da mãe. Pedro confessa a Bruna que ama Adriana. Otoniel pega a pulseira de Adriana que estava no quarto de Heitor. Rosa oferece sua casa para Elisa e família. Tiago oferece apoio a Bruna. Pilar arma para que ocorra um ataque na banca onde Otoniel trabalha. Silvana avisa a Ulisses que Pilar está de mudança para a casa de Arthur. Pedro sonda Tom sobre o quanto recebeu de Ademir para depor contra Adriana. O capanga de Pilar visita Adriana, ameaçando matar Pedro se a terapeuta não se afastar do advogado.

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Capítulo 29 – sexta-feira, 19

Para salvar Pedro, Adriana termina com o advogado, dizendo que não o ama. Pilar se instala na casa de Arthur. Ademir orienta Tom a negar que foi subornado por ele. Ulisses e Silvana não aceitam que Pilar ocupe o imóvel de Arthur. Elenice procura Pedro para falar de sua desconfiança de Tom. Bruna comenta com Gilda que tem esperanças de reatar com Pedro. Adriana deixa claro a Jandira que não quer problemas com as detentas. Elenice consegue mandar o extrato da conta bancária de Tom para Pedro, com a comprovação do depósito de Ademir para o marido. Pilar coloca em dúvida a filiação de Tiago, a fim de tirá-lo da herança de Arthur. Adriana reage à abordagem de Zeni.

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Capítulo 30 – sábado, 20

Zeni ameaça Adriana. Pilar pensa em questionar a paternidade de Tiago através de Ademir. Brigitte esvazia os pneus do carro de Cléber. Ademir pergunta a Pedro se o filho irá denunciá-lo. Edvaldo e Rosa reclamam de Diná. Lyris elogia Adriana. Carmita tenta convencer Bruna a namorar Tiago. André diz a Pedro que antecipará sua volta ao Brasil para fazer uma surpresa a Ademir.