Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove

Capítulo 19 – segunda-feira, 8

Adriana se sente desconfortável diante do delegado. Elisa compartilha sua preocupação com Tilde. Otoniel visita o túmulo de Arthur. Rosa alerta Elenice sobre Tom. Ademir menciona para Dora que sabe como afastar Pedro do processo de Adriana. Elisa vai para o sítio de Enéas com Mau Mau. Carmita incentiva Bruna a sair com Tiago. Adriana e Otoniel vão para o sítio a fim de assistir Elisa, que passou mal. Pilar vai à delegacia e diz que Adriana fugiu.

Capítulo 20 – terça-feira, 9

Pilar fica satisfeita quando o delegado decide emitir uma ordem de prisão preventiva contra Adriana. Otoniel compartilha com Adriana sua preocupação com a falta de diagnóstico médico para Elisa. Tilde comenta com Rosa que percebeu o interesse de Pedro por Adriana. Adriana é presa, e Otoniel avisa a Pedro. Pedro promete tirar Adriana da prisão. Pedro enfrenta Pilar. Edvaldo acusa Diná de ter empurrado Arthur da varanda por ciúmes. Adriana confronta Pilar.

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Capítulo 21 – quarta-feira, 10

Adriana e Pilar discutem. Pedro sugere a Cléber que se afaste do caso de Adriana. Dora teme que o caso de Adriana distancie Ademir de Pedro. Adriana e Otoniel se preocupam com o estado de saúde de Elisa. Edvaldo acusa Diná pela prisão de Adriana. Adriana sofre ao ouvir a decisão do Juiz de manter sua prisão preventiva. Pedro promete a Adriana que não desistirá dela. Pilar se sente vitoriosa. Pedro descobre que o Juiz que manteve Adriana presa é amigo de Ademir. Adriana chega desolada ao presídio feminino.

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Capítulo 22 – quinta-feira, 11

Pedro acusa o pai de ter influenciado a decisão do Juiz. Dora comenta com Fábia sobre sua intenção em assumir a administração da escola de dança que era da família. Cléber conta a Pedro que Diná era apaixonada por Arthur. Pedro pede informações a Adriana sobre Diná. Ademir diz a André que torce para o sobrinho voltar logo ao Brasil para ajudá-lo a resolver sua relação com Pedro. Pedro e Cléber se preparam para o julgamento de Adriana. Ulisses conta a Pilar que prejudicou a empresa ao voltar a apostar e pede ajuda à irmã para não falir. Pilar não gosta de saber que Tiago foi designado pelo Juiz como inventariante. Ademir arma para que Pedro seja afastado do caso de Adriana. Adriana se aflige ao saber que Pedro não poderá defendê-la.

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Capítulo 23 – sexta-feira, 12

Cléber lembra a Pedro que ele pode defender Adriana como testemunha de acusação, e garante que está preparado para atuar no caso. Adriana se surpreende quando Tom é anunciado como testemunha de acusação em seu julgamento. Pedro defende Adriana em seu depoimento, deixando transparecer o que sente por ela. Pedro diz a Cléber que irá descobrir se o pai fez algo irregular. Elenice se sente mal diante de Otoniel ao saber que o marido prejudicou Adriana. Tom recebe dinheiro de Ademir, por ter seguido as instruções do advogado no depoimento. Pedro fica surpreso ao ser procurado por Dora.

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Capítulo 24 – sábado, 13

Rosa e Elenice enfrentam Tom. Silvana procura Ademir para dizer que tem medo do que Pilar e Ulisses possam tramar contra Tiago. Bruna cede ao pedido de Tiago para dar uma chance aos dois. Cléber deixa claro a Brigitte que não quer nada com ela. Adriana revela a Pedro que seria a mulher mais feliz do mundo se pudesse corresponder ao amor do advogado. Otoniel defende Adriana das acusações de Pilar. Pedro critica os métodos usados por Ademir, e acusa o pai de ter comprado o depoimento de Tom. Brigitte é retirada da sala do tribunal, a pedido de Cléber. Diná põe flores no túmulo de Arthur e pede desculpas. Adriana é condenada a doze anos de prisão pela morte de Arthur. Pedro declara seu amor a Adriana e promete não desistir da terapeuta.