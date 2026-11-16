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Cultura

Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove

Sinopses de 09 a 14 de novembro da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 06h00
Grupo de seis pessoas, três mulheres e três homens, em uma sala luxuosa com vista noturna da cidade. A mulher loira no centro veste terno branco e segura um objeto dourado. À esquerda, uma mulher de casaco bege e outra de blazer preto. À direita, um homem de terno marrom, outro de terno escuro e uma mulher de vestido preto. Todos parecem atentos.
A família Brandão, de 'Quem Ama Cuida' (Reprodução/TV Globo)
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Capítulo 149 no ar dia 09, segunda-feira

Adriana promete pensar no pedido de Ulisses de não fazer a denúncia dele à polícia. Pedro não revela a Ademir que sabe quem foi o autor do atentado que sofreu. Adriana abriga Elenice e Dafne em sua casa. Carmita, Dora e Silvana falam sobre a possibilidade de ir para o Rio encontrar Fábia. Felipe convida Mau Mau para um encontro em sua casa na companhia de Patrick e Carolina. Tilde conta a Edvaldo que Tom está escondido no quarto de Pilar, e decidem informar a Pedro. Silvana e Carmita ficam surpresas ao ver Fábia e Ademir juntos no saguão do hotel. Adriana conta a Mau Mau sobre a possibilidade de Felipe ser investigado caso ela denuncie Ulisses. Pedro aparece com um policial na casa de Pilar e afirma à vilã que sabe que Tom está no local.

 

Capítulo 150 no ar dia 10, terça-feira

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Pilar diz a Pedro que Tom está prestando serviços em sua casa e finge não saber que Tom estava sendo procurado. Adriana decide não denunciar Ulisses, por amor a Mau Mau. Silvana impede Carmita de ir ao encontro de Fábia e Ademir. Elenice sai de casa oficialmente. Brigitte diz a Heitor que não vê a hora de o primo e Adriana reaverem a herança de Arthur. Adriana tenta tranquilizar Elenice quanto a Tom. Pilar sente o golpe quando Heitor a desautoriza a demitir Rosa. Elenice se surpreende ao descobrir que Tom participou do atentado a Pedro, mandado por sua amante Pilar.

Capítulo 151 no ar dia 11, quarta-feira

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Elenice diz a Pedro e Adriana que sente vergonha de ter amado Tom. Diná pretende mandar Fernando de volta para o interior, caso o neto não se afaste de Mau Mau. André comunica a Pedro e Cléber que o Juiz pedirá o bloqueio dos bens de Arthur. Diná passa mal ao encontrar com uma conhecida. Luan entrega a Ademir os casos em que André trabalhou enquanto esteve no escritório do tio. Dora se decepciona ao saber que Fábia está com Ademir. Dafne cogita chamar a polícia ao ver Tom pressionando Elenice. Ademir afirma que colocará André na cadeia, se Dora não se afastar de seu sobrinho.

 

Capítulo 152 no ar dia 12, quinta-feira

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Ademir mostra a Dora um documento contra André. Rosa alerta Elenice sobre Tom. Pedro diz a Adriana que já pensou o que fará a respeito dos arquivos com os laudos que foram adulterados e que estão em poder de César. Elenice aceita que o segurança contratado por Adriana vigie sua casa para protegê-la. Pilar orienta Tom e Zeni a deixarem um galpão em condições para servir de cativeiro. Adriana nota a tristeza de Dora. Heitor concorda com a decisão de Adriana de não denunciar Ulisses. César aceita a ideia de Pedro para abrir uma fundação e ajudar as pessoas que foram vítimas dos laudos fraudados. Pilar leva Iuri para sua primeira aula de instrução de tiro com Tom.

 

Capítulo 153 no ar dia 13, sexta-feira

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Iuri se surpreende ao ver Pilar treinando tiro com Tom. Ulisses agradece Adriana por não denunciá-lo. Dora sofre ao lembrar das ameaças de denúncia a André feitas por Ademir. Heitor olha Bruna com admiração, ao ver que ela superou a fixação por Pedro. Adriana defende Mau Mau das ofensas de Diná. André comenta com Pedro que estranhou a forma fria com que Dora o tratou. Mau Mau fica chocado ao saber do passado de Diná. Iuri conta a Adriana que Pilar está fazendo aula de tiro com Tom. Dora procura Ademir para tentar fazer um acordo e livrar André das ameaças do advogado. Pilar não conta a Zeni quem seria a pessoa que ela pensa em colocar em cativeiro. Dora termina a relação com André. Pilar observa Zeni com Adriana, e conclui que está sendo traída.

 

Capítulo 154 no ar dia 14, sábado

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Zeni pede mais dinheiro para passar uma informação para Adriana e Pedro. André garante a Dora que não desistirá de ficar com ela. Zeni conta a Adriana e a Pedro que Pilar está planejando um sequestro. Pilar pensa em acabar com Zeni. Adriana pede a André as informações que ele colheu sobre Diná e pensa em expor o passado da governanta. Adriana sente que há algo errado com Dora. Ademir mente para Brigitte e diz que não sabia que Pilar havia roubado a herança da jovem. Fábia fica sabendo por Ademir que Ulisses usou o nome de Felipe no desfalque à joalheria. Tiago apoia Adriana para destituir Ingrid do cargo da presidência. Ingrid abandona a presidência da joalheria, e Adriana e Heitor colocam Tiago para reassumir o cargo. Com a ajuda de Tom, Pilar atenta contra a vida de Zeni. 

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