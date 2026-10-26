Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove
Sinopses de 19 a 24 de outubro da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 132 – dia 19, segunda-feira
Adriana afirma que estará ao lado de Heitor. Mau Mau despista Felipe quando o rapaz pensa em conhecer sua família. Rafael diz a Ingrid que Andréa está decidida a não voltar para ele. Fernando desabafa com Edvaldo. André conta a Pedro e a Adriana o que descobriu sobre Diná. Brigitte decide sair de casa.
Capítulo 133 – dia 20, terça-feira
Heitor visita a lápide de Arthur e promete descobrir quem matou o pai. Adriana anuncia a presença de Heitor na reunião sobre a auditoria com a família Brandão. Heitor comunica à família que quer descobrir quem matou seu pai, e Pilar se apavora. Adriana lê o resultado da auditoria, que indica ocorrência de fraude na gestão de Ingrid e Ulisses. Mau Mau e Felipe quase se beijam. Silvana acusa Fábia de ter tido um caso com Arthur na frente da família.
Capítulo 134 – dia 21, quarta-feira
César encontra o laudo do caso do pai e descobre que ele era inocente. Pilar reage quando Heitor afirma que ficará em sua casa. Adriana encerra a reunião e promete identificar os responsáveis pelos desvios apontados pela auditoria. Pilar reage quando Heitor afirma que ficará em sua casa.
Capítulo 135 – dia 22, quinta-feira
Rafael e Ingrid temem que Heitor tome tudo o que é deles. Heitor afirma que deseja saber quem foi o responsável pelo desvio de dinheiro da joalheria. Ademir avisa a Pilar que Adriana tem chances de ser considerada inocente. Mau Mau diz a Adriana que vai ter que contar a Felipe que é seu irmão. Ulisses anuncia a Fábia que entrará com o pedido do divórcio litigioso. Pilar insinua para Heitor que o sobrinho também pode ser suspeito da morte do pai. Rosa pede a Joel para tirar uma cópia do caderno de receitas de Francesca. Brigitte estranha ao ver Iuri e Lyris juntos. Ademir diz a Fábia que já sabia do caso dela com Arthur. Nicolau revela a Brigitte que Iuri é seu primo. Ulisses confessa a Lyris que foi ele quem desviou dinheiro da joalheria. Pedro consegue apoio unânime dos desembargadores em favor da revisão criminal, e Adriana é absolvida.
Dia 23, sexta-feira – A novela não será exibida
Capítulo 136 – dia 24, sábado
Adriana e família comemoram o resultado da revisão criminal. Pilar fica furiosa quando Diná lhe comunica sobre a absolvição de Adriana. Edvaldo declara seu amor a Tilde. César fica apreensivo com a forma como Rafael reagiu a sua opinião sobre a inocência de Adriana. Fernando comenta com Ivana que está sendo difícil não poder ser quem é para agradar Diná. Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana. Adriana avisa a Pilar que ela será expulsa do apartamento de Arthur, e deixa claro que não está mais em condicional. Adriana dá um tapa na cara de Pilar.