Pós-eleição: fique por dentro de tudo! Assine o digital por R$ 9,90/mês e acompanhe análises exclusivas! 📰

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Cultura

Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove

Sinopses de 19 a 24 de outubro da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 06h00 | Atualizado em 26 out 2026, 17h12
Homem de pele morena, barba escura, óculos redondos e boné bege, vestindo camisa polo verde-oliva sobre camisa social branca e gravata preta, com flocos de neve sobre a roupa e cabelo, olhando para cima com expressão séria, em um cenário nevado
Renato Góes como "Hietor" em Quem Ama Cuida. (Reprodução/TV Globo)
Continua após publicidade
Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove Priorize VEJA no Google

Capítulo 132 – dia 19, segunda-feira

 Adriana afirma que estará ao lado de Heitor. Mau Mau despista Felipe quando o rapaz pensa em conhecer sua família. Rafael diz a Ingrid que Andréa está decidida a não voltar para ele. Fernando desabafa com Edvaldo. André conta a Pedro e a Adriana o que descobriu sobre Diná. Brigitte decide sair de casa. 

 

Capítulo 133 – dia 20, terça-feira

Siga
Continua após a publicidade

Heitor visita a lápide de Arthur e promete descobrir quem matou o pai. Adriana anuncia a presença de Heitor na reunião sobre a auditoria com a família Brandão. Heitor comunica à família que quer descobrir quem matou seu pai, e Pilar se apavora. Adriana lê o resultado da auditoria, que indica ocorrência de fraude na gestão de Ingrid e Ulisses. Mau Mau e Felipe quase se beijam. Silvana acusa Fábia de ter tido um caso com Arthur na frente da família.

 

Capítulo 134 – dia 21, quarta-feira

Continua após a publicidade

César encontra o laudo do caso do pai e descobre que ele era inocente. Pilar reage quando Heitor afirma que ficará em sua casa. Adriana encerra a reunião e promete identificar os responsáveis pelos desvios apontados pela auditoria. Pilar reage quando Heitor afirma que ficará em sua casa.

 

Capítulo 135 – dia 22, quinta-feira

Continua após a publicidade

Rafael e Ingrid temem que Heitor tome tudo o que é deles. Heitor afirma que deseja saber quem foi o responsável pelo desvio de dinheiro da joalheria. Ademir avisa a Pilar que Adriana tem chances de ser considerada inocente. Mau Mau diz a Adriana que vai ter que contar a Felipe que é seu irmão. Ulisses anuncia a Fábia que entrará com o pedido do divórcio litigioso. Pilar insinua para Heitor que o sobrinho também pode ser suspeito da morte do pai. Rosa pede a Joel para tirar uma cópia do caderno de receitas de Francesca. Brigitte estranha ao ver Iuri e Lyris juntos. Ademir diz a Fábia que já sabia do caso dela com Arthur. Nicolau revela a Brigitte que Iuri é seu primo. Ulisses confessa a Lyris que foi ele quem desviou dinheiro da joalheria. Pedro consegue apoio unânime dos desembargadores em favor da revisão criminal, e Adriana é absolvida.

 

Dia 23, sexta-feira – A novela não será exibida

Continua após a publicidade

 

Capítulo 136 – dia 24, sábado

Adriana e família comemoram o resultado da revisão criminal. Pilar fica furiosa quando Diná lhe comunica sobre a absolvição de Adriana. Edvaldo declara seu amor a Tilde. César fica apreensivo com a forma como Rafael reagiu a sua opinião sobre a inocência de Adriana. Fernando comenta com Ivana que está sendo difícil não poder ser quem é para agradar Diná. Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana. Adriana avisa a Pilar que ela será expulsa do apartamento de Arthur, e deixa claro que não está mais em condicional. Adriana dá um tapa na cara de Pilar.

Publicidade
TAGS:
Resumo de novela
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).