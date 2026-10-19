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Cultura

Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove

Sinopses de 12 a 17 de outubro da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 06h00
Quatro pessoas posam em uma sala. Uma mulher de blusa rosa com estampa de onça e óculos senta no centro. À esquerda, uma mulher de top marrom e calça preta. Atrás, um homem de camiseta cinza sorri. À direita, uma mulher de blusa branca com urso de pelúcia estampado.
Agatha Moreira, Isabel Teixeira, Tatá Werneck e João Victor Gonçalves em 'Quem ama cuida' (Manoella Mello/TV Globo)
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Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove Priorize VEJA no Google

Capítulo 126 – dia 12, segunda-feira

Pilar ordena que Tom não falhe em sua missão. Joel percebe que Diná sentia inveja de Francesca ao conversar com ela sobre sua mãe. Otoniel se nega a conversar com Enéas. Mau Mau recebe flores de Fernando. Elenice se desespera ao perceber que Tom a trancou em casa. André aceita investigar o passado de Diná, a pedido de Pedro. Tom avisa a Pilar que instalou um rastreador no carro de Pedro. Iuri percebe que Pilar pode estar tramando algo e conta a Adriana. Elenice se recusa a ir à delegacia com Dafne para denunciar Tom. Tom e seus comparsas seguem o carro de Pedro.

 

Capítulo 127 – dia 13, terça-feira

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Pedro descobre um rastreador em seu carro. Cléber tenta convencer Elenice a denunciar Tom. Ademir pede ajuda a Pilar para sair do país. Iuri e Adriana presumem que Pedro pode estar em perigo. Tom arma para Pedro. Silvana não aprova a aproximação de Tiago com Nancy. André descobre com o que Diná trabalhava e como ela conheceu Arthur. Iuri e Adriana veem quando o carro de Tom bate no veículo de Pedro, que sai da pista. Tom avisa a Pilar que o serviço foi feito. Adriana salva Pedro.

 

Capítulo 128 – dia 14, quarta-feira

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Heitor visita Pedro no hospital. Pilar celebra a suposta morte de Pedro. Carmita e Bruna ficam sabendo do acidente com Pedro. Pedro informa ao pai que sofreu um atentado. Iuri desconfia de Pilar. Elenice confronta Tom. Ademir sugere que ele e o filho saiam do país. Pilar se assusta ao ver Pedro vivo. Fábia acolhe Ademir, e os dois se beijam. Heitor comunica a Adriana que já sabe o que fazer com a família Brandão, mas que antes precisa de respostas.

 

Capítulo 129 – dia 15, quinta-feira

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Adriana conta a Heitor como estava a relação de Arthur com a família, antes da morte do pai. Carmita se desespera quando Pedro revela que Bruna foi diagnosticada com leucemia em Londres. Carmita obriga Bruna a assinar o divórcio. Ulisses avisa a Fábia que, se Adriana for declarada a única herdeira de Arthur, o dinheiro da venda de sua parte na sociedade voltará para a fisioterapeuta. Bruna se sente traída por Bia e César ao ver Adriana na casa dos amigos. Pedro diz a Adriana que desconfia de que Pilar possa ter armado o atentado contra ele. Adriana conta a Pedro que Bruna assinou os documentos do divórcio. Pedro confronta Tom.

 

Capítulo 130 – dia 16, sexta-feira

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Tom conta a Pedro que foi Pilar quem pediu a Ademir para suborná-lo no julgamento de Adriana. Pedro comenta com Adriana que Tom pode estar envolvido no atentado. Ingrid fica surpresa ao ver um homem muito parecido com Heitor na rua e conta aos irmãos. Heitor comenta com Pedro que pensa em aparecer para a família Brandão no dia do resultado da auditoria. Tilde e Edvaldo se beijam. André conta a Dora que descobriu tudo sobre o passado de Diná. Adriana avisa a Pilar que o resultado da auditoria saiu. Adriana diz a Heitor que faz questão de anunciá-lo à família Brandão.

 

Capítulo 131 – dia 17, sábado

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Adriana afirma que estará ao lado de Heitor. Mau Mau despista Felipe quando o rapaz pensa em conhecer sua família. Rafael diz a Ingrid que Andréa está decidida a não voltar para ele. Fernando desabafa com Edvaldo. André conta a Pedro e a Adriana o que descobriu sobre Diná. Brigitte decide sair de casa e morar com Ulisses. Iuri revela a Pedro e Adriana que Pilar e Tom estão tendo um caso. Heitor visita a lápide de Arthur e promete descobrir quem matou o pai. Adriana anuncia a presença de Heitor na reunião sobre a auditoria com a família Brandão.

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TAGS:
Resumo de novela
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