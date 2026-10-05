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Cultura

Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove

Sinopses de 28 de setembro a 03 de outubro da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 06h00
Mulher de meia-idade, com cabelo loiro preso e roupa de oncinha, gesticula com os braços abertos e um copo de champanhe na mão, em uma festa elegante. Um homem de terno preto e fone de ouvido a observa, enquanto outras pessoas conversam ao fundo
Pilar (Isabel Teixeira) faz escândalo em 'Quem Ama Cuida', da Globo  (Manoella Mello/TV Globo)
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Capítulo 114 – segunda-feira, 28

Tom garante seu apoio a Pilar. Mau Mau comenta com Adriana que está tomando coragem para contar a Felipe que é irmão dela. Edvaldo acredita que Diná possa ter tido um caso com Arthur. Pilar pede para Iuri descobrir tudo sobre a família de Andréa. No evento em homenagem a Arthur, Nancy apresenta Adriana Brandão como a nova sócia da joalheria, para a surpresa de todos. Tiago não aceita se unir a Pilar, e deixa a tia preocupada ao cogitar a possibilidade de vender sua parte da sociedade para Adriana. Silvana comenta com Tiago que ficou surpresa ao saber que Nancy conhece Adriana. Adriana comunica a Ingrid que contratou um auditor para fazer auditoria na joalheria. 

 

Capítulo 115 – terça-feira, 29

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Pilar convoca Tom para uma missão contra Adriana e manda ele descobrir como Adriana conseguiu dinheiro para comprar a parte de Ulisses na joalheria. Pilar e Adriana se enfrentam. Laurentino teme as atitudes de Mirtes em relação a Nancy. Elenice fica sabendo por Elisa que Adriana ganhou uma herança de Arthur, e conta para Tom ao ser confrontada. 

 

Capítulo 116 – quarta-feira, 30

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Pilar pede a Ademir para anular a doação que o irmão fez a Adriana. Iuri descobre que Andréa mora de favor no apartamento de uma amiga e conta a Pilar. Nancy defende Adriana das difamações de Silvana. Pedro avisa a Adriana que o desembargador-relator admitiu o processamento da revisão criminal, e os dois comemoram. Heitor vê a foto de Adriana em uma matéria

 

Capítulo 117 – quinta-feira, 01

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César e Bia ficam felizes por Adriana. Fernando lamenta a sintonia entre Felipe e Mau Mau. André diz a Dora que deseja ficar com ela para sempre. Iuri avisa a Pilar que Andréa não tem família, e que ela é sustentada pelo ex-marido Joel. Pilar pensa em contratar Joel para o jantar de noivado de Rafael e Andréa. Pedro estranha ao receber um telegrama de alguém misterioso. Pilar procura Tom. Tom aceita uma missão contra Adriana a mando de Pilar. Adriana avisa a Nancy sobre sua intenção de se aliar a Tiago. Tom leva Elenice para jantar e agride garçom por ciúme. Otoniel descobre que Francesca foi assassinada.

 

Capítulo 118 – sexta-feira, 02

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Andréa não gosta quando Pilar comunica que organizará seu jantar de noivado com Rafael. Nancy conta a Tiago que Silvana namorou Laurentino. Rosa fica preocupada com o sumiço de Elenice e Tom. Elenice avisa a Rosa que Tom foi preso, e pede à mãe para falar com Cléber. Cléber ajuda Elenice. Carolina não aceita o fato de Fábia ter tirado o dinheiro de Ulisses. Adriana afirma a Nancy que precisa de Tiago a seu lado na joalheria. Adriana pensa em se tornar presidente da joalheria. Fábia fica arrasada quando Lyris afirma que ela nunca apoiou Ulisses. César diz a Bia que o pai não cometeu erro médico. Ulisses não aceita o namoro de Carolina com Patrick. Pedro insinua que Cléber está interessado em Elenice.

 

Capítulo 119 – sábado,  03

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Ingrid estranha a animação de Pilar com o jantar de noivado de Rafael. Otoniel aconselha César a continuar na busca pela verdade sobre o que aconteceu a seu pai. Pedro avisa a André e Cléber que se encontrará no escritório com a pessoa misteriosa. Rosa comenta a prisão de Tom com os funcionários da casa de Pilar e reforça que Elenice precisa se separar dele. Os convidados começam a chegar ao jantar de noivado de Rafael e Andrea. Tiago e Silvana observam e estranham o excesso de animação de Pilar. Pedro fica incrédulo ao abrir a porta do escritório e se surpreende com a pessoa que vê.

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