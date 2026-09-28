Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove
Sinopses de 21 a 26 de setembro da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 108 – segunda-feira, 21
Ademir e Adriana trocam ameaças. Rosa fica arrasada por Elenice não querer denunciar Tom. Ademir fica tenso quando Adriana pergunta se foi ele quem matou Arthur. Rafael se nega a desfazer o contrato com a floricultura de Elza a pedido de Pilar. Otoniel diz a Elisa que quer ajudar Francesca. Ademir avisa a Ulisses que, para reaver metade do dinheiro que Fábia retirou da conta conjunta, ele terá que se divorciar da mulher. Rosa fala com a Adriana sobre o documento do pai de Brigitte que compromete Pilar e avisa que deve estar na antiga casa da família Brandão. Adriana pede a Lyris que encontre o documento do pai de Brigitte. Nancy fica surpresa ao procurar Tiago em sua casa e encontrar Pilar com ele. Tom questiona Elenice ao encontrar Adriana em sua casa.
Capítulo 109 – terça-feira, 22
Bia e César encontram o laudo feito sobre o assassinato de Arthur, e descobrem que Adriana é a fisioterapeuta que atendeu César. Francesca aconselha Otoniel a conversar com César sobre seu pai. Iuri e Nicolau se encontram na casa de Brigitte. Rafael comenta com Andréa que notou um interesse estranho de César e Bia sobre a morte de Arthur durante um encontro deles. Nicolau enfrenta Pilar. Adriana recebe uma mensagem de César pedindo para ela ir a sua casa com um advogado. Pilar propõe a Fábia que as duas se unam para comprar a parte de Tiago na sociedade. Ademir fica sabendo por Luan que a cunhada de Dalto vendeu os arquivos do perito. Adriana e Pedro descobrem que César encontrou os laudos originais da perícia do assassinato de Arthur Brandão.
Capítulo 110 – quarta-feira, 23
César conta a Adriana e a Pedro como conseguiu os arquivos do perito. Fábia acaba confessando a Pilar que tinha um caso com Arthur. Pedro vê a documentação de Dalto e conclui algo nunca citado na perícia apresentada no tribunal. César demonstra ceticismo, quando Otoniel lhe comunica que tem encontrado o pai do médico. Silvana sugere a Fábia ajudar Ulisses a reconstruir sua vida. Pedro pede revisão criminal para inocentar Adriana da morte de Arthur. Ademir conclui que Pedro conseguiu os originais do perito. Adriana conta a Dora que é a nova sócia da joalheria.
Capítulo 111- quinta-feira, 24
Dora admira a força de Adriana e aceita ajudá-la no enfrentamento à família Brandão. Nancy se preocupa com a situação de Lyris. Ulisses diz a Carolina que Fábia não o ama mais. César sonha com o pai e conta para Bia, que sugere ao marido procurar Otoniel. Felipe comenta com Mau Mau que sente falta de Ulisses. Tiago deixa claro a Ingrid que pode entrar em acordo com a nova sócia da joalheria. Pilar não gosta de saber que Rafael pedirá Andréa em casamento. Ulisses flagra Lyris mexendo nas coisas na casa da família Brandão. Pilar reage ao encontrar Adriana no escritório de Pedro.
Capítulo 112 – sexta-feira, 25
Adriana enfrenta Pilar ao ser acusada de assassina. César e Bia ficam emocionados quando Otoniel pronuncia o nome pelo qual o pai do médico o chamava. Andréa é pedida em casamento por Rafael, e Pilar a ameaça. Rosa lamenta a situação de Andréa. Fábia pede a Ademir para representá-la como advogado no seu divórcio. Carolina desconfia de que haja interesse de Felipe por Mau Mau. Pilar revela a Ingrid que está com medo de perder a herança. Rosa não gosta de ver Tom na casa de Pilar. Cléber tenta convencer Elenice a denunciar Tom. Pedro aprova o novo visual de Adriana.
Capítulo 113 – sábado, 26
Tom garante seu apoio a Pilar. Mau Mau comenta com Adriana que está tomando coragem para contar a Felipe que é irmão dela. Edvaldo acredita que Diná possa ter tido um caso com Arthur. Pilar pede para Iuri descobrir tudo sobre a família de Andréa. No evento em homenagem a Arthur, Nancy apresenta Adriana Brandão como a nova sócia da joalheria, para a surpresa de todos. Tiago não aceita se unir a Pilar, e deixa a tia preocupada ao cogitar a possibilidade de vender sua parte da sociedade para Adriana. Silvana comenta com Tiago que ficou surpresa ao saber que Nancy conhece Adriana. Adriana comunica a Ingrid que contratou um auditor para fazer auditoria na joalheria. Pilar convoca Tom para uma missão contra Adriana.