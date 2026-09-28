🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Cultura

Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove

Sinopses de 21 a 26 de setembro da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 06h00
Mulher de cabelos castanhos claros na altura dos ombros, vestindo um casaco vermelho com listras brancas nas mangas, sentada em uma cadeira de palha, com expressão séria e olhar distante, em um ambiente interno com janela ao fundo
Tatá Werneck como Brigitte em 'Quem Ama Cuida' (Manoella Mello/TV Globo)
Continua após publicidade
Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove Priorize VEJA no Google

Capítulo 108 – segunda-feira, 21

Ademir e Adriana trocam ameaças. Rosa fica arrasada por Elenice não querer denunciar Tom. Ademir fica tenso quando Adriana pergunta se foi ele quem matou Arthur. Rafael se nega a desfazer o contrato com a floricultura de Elza a pedido de Pilar. Otoniel diz a Elisa que quer ajudar Francesca. Ademir avisa a Ulisses que, para reaver metade do dinheiro que Fábia retirou da conta conjunta, ele terá que se divorciar da mulher. Rosa fala com a Adriana sobre o documento do pai de Brigitte que compromete Pilar e avisa que deve estar na antiga casa da família Brandão. Adriana pede a Lyris que encontre o documento do pai de Brigitte. Nancy fica surpresa ao procurar Tiago em sua casa e encontrar Pilar com ele. Tom questiona Elenice ao encontrar Adriana em sua casa.

Capítulo 109 – terça-feira, 22

Bia e César encontram o laudo feito sobre o assassinato de Arthur, e descobrem que Adriana é a fisioterapeuta que atendeu César. Francesca aconselha Otoniel a conversar com César sobre seu pai. Iuri e Nicolau se encontram na casa de Brigitte. Rafael comenta com Andréa que notou um interesse estranho de César e Bia sobre a morte de Arthur durante um encontro deles. Nicolau enfrenta Pilar. Adriana recebe uma mensagem de César pedindo para ela ir a sua casa com um advogado. Pilar propõe a Fábia que as duas se unam para comprar a parte de Tiago na sociedade. Ademir fica sabendo por Luan que a cunhada de Dalto vendeu os arquivos do perito. Adriana e Pedro descobrem que César encontrou os laudos originais da perícia do assassinato de Arthur Brandão.

Siga
Continua após a publicidade

Capítulo 110 – quarta-feira, 23

César conta a Adriana e a Pedro como conseguiu os arquivos do perito. Fábia acaba confessando a Pilar que tinha um caso com Arthur. Pedro vê a documentação de Dalto e conclui algo nunca citado na perícia apresentada no tribunal. César demonstra ceticismo, quando Otoniel lhe comunica que tem encontrado o pai do médico. Silvana sugere a Fábia ajudar Ulisses a reconstruir sua vida. Pedro pede revisão criminal para inocentar Adriana da morte de Arthur. Ademir conclui que Pedro conseguiu os originais do perito. Adriana conta a Dora que é a nova sócia da joalheria.

Continua após a publicidade

Capítulo 111- quinta-feira, 24

Dora admira a força de Adriana e aceita ajudá-la no enfrentamento à família Brandão. Nancy se preocupa com a situação de Lyris. Ulisses diz a Carolina que Fábia não o ama mais. César sonha com o pai e conta para Bia, que sugere ao marido procurar Otoniel. Felipe comenta com Mau Mau que sente falta de Ulisses. Tiago deixa claro a Ingrid que pode entrar em acordo com a nova sócia da joalheria. Pilar não gosta de saber que Rafael pedirá Andréa em casamento. Ulisses flagra Lyris mexendo nas coisas na casa da família Brandão. Pilar reage ao encontrar Adriana no escritório de Pedro.

Continua após a publicidade

Capítulo 112 – sexta-feira, 25

Adriana enfrenta Pilar ao ser acusada de assassina. César e Bia ficam emocionados quando Otoniel pronuncia o nome pelo qual o pai do médico o chamava. Andréa é pedida em casamento por Rafael, e Pilar a ameaça. Rosa lamenta a situação de Andréa. Fábia pede a Ademir para representá-la como advogado no seu divórcio. Carolina desconfia de que haja interesse de Felipe por Mau Mau. Pilar revela a Ingrid que está com medo de perder a herança. Rosa não gosta de ver Tom na casa de Pilar. Cléber tenta convencer Elenice a denunciar Tom. Pedro aprova o novo visual de Adriana.

Continua após a publicidade

Capítulo 113 – sábado, 26

Tom garante seu apoio a Pilar. Mau Mau comenta com Adriana que está tomando coragem para contar a Felipe que é irmão dela. Edvaldo acredita que Diná possa ter tido um caso com Arthur. Pilar pede para Iuri descobrir tudo sobre a família de Andréa. No evento em homenagem a Arthur, Nancy apresenta Adriana Brandão como a nova sócia da joalheria, para a surpresa de todos. Tiago não aceita se unir a Pilar, e deixa a tia preocupada ao cogitar a possibilidade de vender sua parte da sociedade para Adriana. Silvana comenta com Tiago que ficou surpresa ao saber que Nancy conhece Adriana. Adriana comunica a Ingrid que contratou um auditor para fazer auditoria na joalheria. Pilar convoca Tom para uma missão contra Adriana. 

Publicidade
TAGS:
Resumo de novela
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).