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Cultura

Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove

Sinopses de 07 a 12 de setembro da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 06h00
Quatro pessoas posam em uma sala. Uma mulher de blusa rosa com estampa de onça e óculos senta no centro. À esquerda, uma mulher de top marrom e calça preta. Atrás, um homem de camiseta cinza sorri. À direita, uma mulher de blusa branca com urso de pelúcia estampado.
Agatha Moreira, Isabel Teixeira, Tatá Werneck e João Victor Gonçalves em 'Quem ama cuida' (Manoella Mello/TV Globo)
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Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 102 

Ademir confirma ao Juiz que exercerá sua própria defesa no julgamento. Lyris tenta acalmar Ulisses, que está nervoso com o sumiço do dinheiro de sua conta. Edvaldo pede desculpas a Diná, que percebe a ansiedade do mordomo em saber como a governanta conheceu Arthur. Pilar se sente obrigada a aceitar Brigitte de volta em sua casa. Ademir é condenado e agride Pedro. Adriana comemora a prisão de Ademir, mas sofre pela situação de Pedro. Francesca avisa a Otoniel que Heitor está vivo. Adriana visita Ademir e afirma que é a responsável pela prisão do advogado.

 

Capítulo 103 

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Adriana provoca Ademir e revela que incentivou Suely a denunciá-lo. Pedro alerta Adriana para sobre o risco de perder a condicional. Ulisses diz a Pilar que seu casamento acabou. Brigitte diz a Tilde que Nicolau tem interesse na funcionária. Ademir pensa em se vingar de Adriana. Adriana diz a Mau Mau que irá se preparar para assumir seu lugar na sociedade da joalheria. Rosa avisa a Elenice para ter cuidado com Tom. Nancy avisa a Lyris que seus sentimentos por Ulisses podem atrapalhar a vingança de Adriana. Bruna expulsa Ademir de sua casa. Pilar orienta Rosa a ficar distante de Brigitte. Brigitte visita Ulisses. Adélia procura César pedindo dinheiro pelos laudos do cunhado perito. Ademir procura Elisa.

 

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Capítulo 104

Elisa se sente impotente diante de Ademir. Adriana surpreende André, Dora e Pedro ao revelar que foi ela quem armou para Ademir flagrar a esposa e o sobrinho juntos. Dafne vê Tom brigando com Elenice. Nancy se apresenta como representante da nova sócia da joalheria. Ulisses confronta Pilar. César dá dinheiro a Adélia em troca de todos os arquivos do perito Dalto. Rosa procura Pedro e Cléber com a intenção de denunciar Tom. Adriana decide se apresentar como nova sócia da joalheria no dia da exposição em homenagem a Arthur. Otoniel avisa para Adriana que Francesca contou que Heitor está vivo. Heitor aparece em viagem no exterior.

 

Capítulo 105 

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Heitor comenta com alguns peregrinos que não vai ao Brasil há muito tempo. Laurentino se preocupa com o apego de Mirtes por Camilo. Mau Mau descobre que Fernando é neto de Diná. Pilar fica sabendo por Carmita que Ademir flagrou Dora com André. Ademir conta a Pilar que Adriana foi a responsável pelas coisas ruins que aconteceram nos últimos dias em sua vida. Pilar afirma a Ademir que eles precisam colocar Adriana de novo na cadeia. Diná ameaça tirar emprego e faculdade de Fernando, caso o neto não se afaste de Mau Mau. Carolina insinua um clima entre Felipe e Mau Mau. Adriana procura Ademir.

 

Capítulo 106 

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Ademir e Adriana trocam ameaças. Rosa fica arrasada por Elenice não querer denunciar Tom. Ademir fica tenso quando Adriana pergunta se foi ele quem matou Arthur. Rafael se nega a desfazer o contrato com a floricultura de Elza a pedido de Pilar. Otoniel diz a Elisa que quer ajudar Francesca. Ademir avisa a Ulisses que, para reaver metade do dinheiro que Fábia retirou da conta conjunta, ele terá que se divorciar da mulher. Rosa fala com Adriana sobre o documento do pai de Brigitte que compromete Pilar e avisa que deve estar na antiga casa da família Brandão. Adriana pede a Lyris que encontre o documento do pai de Brigitte. Nancy fica surpresa ao procurar Tiago em sua casa e encontrar Pilar com ele. Tom questiona Elenice ao encontrar Adriana em sua casa.

 

Capítulo 107 

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Bia e César encontram o laudo feito sobre o assassinato de Arthur, e descobrem que Adriana é a fisioterapeuta que atendeu César. Francesca aconselha Otoniel a conversar com César sobre seu pai. Iuri e Nicolau se encontram na casa de Brigitte. Rafael comenta com Andréa que notou um interesse estranho de César e Bia sobre a morte de Arthur durante um encontro deles. Nicolau enfrenta Pilar. Adriana recebe uma mensagem de César pedindo para ela ir a sua casa com um advogado. Pilar propõe a Fábia que as duas se unam para comprar a parte de Tiago na sociedade. Ademir fica sabendo por Luan que a cunhada de Dalto vendeu os arquivos do perito. Adriana e Pedro descobrem que César encontrou os laudos originais da perícia do assassinato de Arthur Brandão.

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TAGS:
Quem Ama Cuida
Resumo de novela
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