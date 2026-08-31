Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove
Sinopses de 24 a 29 de agosto da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 84 – segunda-feira, 24
Adriana ajuda César após o assalto e ele decide marcar sessões de fisioterapia com a moça. Pedro e Ademir discutem na presença de Bruna e Carmita. Silvana propõe a Tiago que ambos se aproximem de Ulisses, a fim de que o filho recupere a presidência da joalheria. Ulisses conta a Ingrid que Pilar casou com o pai de Brigitte por interesse. Adriana diz a Mau Mau que tem medo de que Pedro a julgue por causa do plano de vingança. Otoniel comenta com Elisa que Joel não acreditou na sua história com Francesca. Carmita agradece Ademir por quitar sua dívida com o banco. Adriana registra quando Pedro comenta que André e Dora se amam. Adriana mente para Pedro, e vai com Iuri ao encontro do comprador das joias.
Capítulo 85 – terça-feira, 25
Pedro decide esperar Adriana na casa dela para descobrir o motivo de sua mentira. Adriana vende as joias para um sheik. Adriana conta a Pedro e à família sobre a herança que recebeu de Arthur e recebe o apoio do namorado ao comunicar sobre seu plano de vingança. Carmita conta a Tiago que Bruna irá se separar de Pedro. Adriana prevê que Bruna possa usar sua doença para evitar a separação. André avisa a Dora que saiu a data do julgamento de Ademir. Dora e André se beijam. Pedro fica surpreso com a visita de Pilar. Adriana procura Bruna.
Capítulo 86 – quarta-feira, 26
Bruna sente o golpe quando Adriana a acusa de ter tentado destruir o amor de Pedro por ela. Pedro nega a Pilar que esteja com Adriana. Dora e André declaram seu amor. Lyris aconselha Ulisses a procurar ajuda para se livrar do vício no jogo. Adriana e Nancy descobrem que Ulisses é viciado em jogo e está afundado em dívidas. Mau Mau fica tenso quando Dora pergunta se Felipe e Carolina se lembraram do parentesco do jovem com Adriana. André conta a Cléber e Pedro que conseguiu o endereço da viúva do perito do processo de Adriana. Adriana orienta Lyris a aconselhar Ulisses a vender sua parte da joalheria, já pensando em comprá-la como parte da vingança. Pedro procura por Carla, a viúva do perito.
Capítulo 87 – quinta-feira, 27
Carla insinua a Cléber e Pedro que sofreu ameaças, e se esquiva de falar com os dois. Ulisses fica apreensivo com o interesse de Tiago em ver o balanço da joalheria. Mau Mau fica encantado com o novo apartamento de Adriana. Elisa se preocupa com o plano de vingança de Adriana. Pilar aceita testemunhar em favor de Ademir. Lyris começa a trabalhar no restaurante de Laurentino. Adriana conta a Iuri que Francesca trabalhou para Arthur. Elisa confessa a Mau Mau que tem medo de enfrentar Otoniel. Rafael conta a André que pensa em pedir Andréia em casamento. Mau Mau revela a Dafne que está gostando de Felipe. Lyris avisa a Adriana que Ulisses gostou da ideia de vender sua parte da joalheria. Carla revela a Pedro que Ademir foi uma das pessoas que a procurou. Adriana pede a Nancy que a represente na compra da joalheria.
Capítulo 88 – sexta-feira, 28
Nancy aceita ajudar Adriana. Carla resolve disponibilizar para Pedro um arquivo que guardou de Dalto. Dora comenta com André que receia que Ademir descubra sobre seu relacionamento. Joel comenta emocionado para Nancy que sentiu a presença da mãe Francesca. Nancy deixa claro a Mirtes que não vai desistir de Camilo. Pilar aceita a volta de Brigitte para casa, a pedido de Ingrid e Rafael, sob algumas condições. Nicolau pede desculpas a Lyris. Pilar nota que Iuri está diferente. Pilar vai até a casa de Fábia pedir para Brigitte voltar para casa, mas a filha não aceita. Elisa se sente mal. Adriana e Pedro comemoram quando Lyris os avisa que Ulisses decidiu vender sua parte da joalheria.
Capítulo 89 – sábado, 29
Adriana, Pedro, Lyris e Nancy conversam sobre os próximos passos para a compra da parte de Ulisses da joalheria. Elisa confessa a Mau Mau que não tem ido ao médico. Rosa comenta com Iuri sobre seu medo de não dar certo o plano de Adriana. Enéas fica sabendo por Otoniel que Elisa tem fibromialgia. Diná fala mal de Francesca para os funcionários. Pilar fica furiosa ao flagrar Ingrid no quarto de Iuri. Iuri comenta com Lyris sobre seu receio de perder o emprego. Pilar diz a Ingrid que vai demitir Iuri. Bruna reage quando Pedro lhe diz que não foi feliz com ela. Adriana pergunta a Bruna se foi ela quem ameaçou matar Pedro na época em que ela estava na cadeia.