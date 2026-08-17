Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove

Capítulo 78 – segunda-feira, 17

Dora sente-se culpada e pede para André ir embora. Otoniel conta a Adriana e a Mau Mau sobre Francesca. Adriana manda Iuri procurar o anel de Arthur. Pilar humilha Brigitte diante de Bia. Nancy nota a aproximação de Lyris com Ulisses ao ouvir a amiga falar do irmão de Arthur. Edvaldo flagra Iuri no quarto de Diná com o anel de Arthur, e Iuri se vê obrigado a contar ao funcionário que é infiltrado de Adriana. Adriana encontra uma pista no anel de Arthur. Pilar descobre que Brigitte mandou o vídeo gravado por Edvaldo do desfile de Iuri para suas amigas. Pilar expulsa Brigitte de casa. Pedro pergunta a Ademir se ele pagou o perito do processo de Adriana para fraudar o laudo. Adriana descobre que Arthur deixou joias valiosas e barras de ouro em seu nome em um cofre no banco.

Capítulo 79 – terça-feira, 18

Adriana conclui que Arthur intuía que algo de ruim pudesse acontecer a ele. Ingrid e Rafael repreendem a mãe por ter expulsado Brigitte de casa. Elisa sente que Adriana e Mau Mau estão escondendo algo. Brigitte pede hospedagem na casa de Ulisses e Fábia. Iuri diz a Adriana que vai ajudá-la a transformar a fortuna deixada por Arthur em dinheiro, sem que a família Brandão descubra. Nancy descobre sobre a fortuna deixada para Adriana. Iuri é seduzido por Ingrid. Diná conta a Pilar que Brigitte está hospedada na casa de Ulisses. Fábia comete um descuido ao falar com Carmita sobre o golpe que a amiga levou, perto de Bruna. Ademir convida Cléber para trabalhar com ele. Adriana descobre em anotações de Pedro que é possível que o laudo pericial do seu caso tenha sido fraudado para incriminá-la.

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Capítulo 80 – quarta-feira, 19

Adriana agradece a Pedro por não ter desistido dos dois. Cléber não aceita trabalhar com Ademir. Bruna e Carmita ficam surpresas quando Ademir decide quitar sua dívida bancária. Elisa fala para Otoniel se aconselhar sobre seu dom espiritual. Pedro discute com Cléber. Ademir diz a Luan que precisa pensar em uma maneira de enfraquecer Pedro. Silvana fica surpresa ao receber flores de Laurentino. Brigitte convoca Nicolau para ir com ela ao aniversário de Silvana. Mirtes orienta Camilo no que dizer a Nancy, a fim de convencer a mãe do menino a não ir à escola dele. Adriana autoriza Iuri a vender as joias para o comprador que conseguiu. Pilar e Brigitte se encaram na festa de aniversário de Silvana.

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Capítulo 81 – quinta-feira, 20

Pilar destrata Brigitte na frente de toda a família. Adriana comenta com Mau Mau sobre sua preocupação com a venda das joias. Nicolau responde às ofensas de Pilar. Ingrid deixa a festa de Silvana, vai para a joalheria com Iuri, e os dois acabam ficando juntos. Mau Mau encontra com Felipe. Joel não acredita na história que Otoniel lhe conta de como conheceu Francesca, mas reconhece o afeto dele. Elisa pede a Enéas para não comentar com Otoniel que os dois estão se encontrando. César fica preocupado com Brigitte. Adriana e Mau Mau presenciam César sofrendo um assalto.

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Capítulo 82 – sexta-feira, 21

Adriana ajuda César após o assalto e ele decide marcar sessões de fisioterapia com a moça. Pedro e Ademir discutem na presença de Bruna e Carmita. Silvana propõe a Tiago que ambos se aproximem de Ulisses, a fim de que o filho recupere a presidência da joalheria. Ulisses conta a Ingrid que Pilar casou com o pai de Brigitte por interesse. Adriana diz a Mau Mau que tem medo de que Pedro a julgue por causa do plano de vingança. Otoniel comenta com Elisa que Joel não acreditou na sua história com Francesca. Carmita agradece Ademir por quitar sua dívida com o banco. Adriana registra quando Pedro comenta que André e Dora se amam. Adriana mente para Pedro, e vai com Iuri ao encontro do comprador das joias.

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Capítulo 83 – sábado, 22

Pedro decide esperar Adriana na casa dela para descobrir o motivo de sua mentira. Adriana vende as joias para um sheik. Adriana conta a Pedro e à família sobre a herança que recebeu de Arthur e recebe o apoio do namorado ao comunicar sobre seu plano de vingança. Carmita conta a Tiago que Bruna irá se separar de Pedro. Adriana prevê que Bruna possa usar sua doença para evitar a separação. André avisa a Dora que saiu a data do julgamento de Ademir. Dora e André se beijam. Pedro fica surpreso com a visita de Pilar. Adriana procura Bruna.