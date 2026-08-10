Quem Ama Cuida: resumo da semana da novela das nove da Globo
Sinopses de 10 a 15 de agosto da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 72 – segunda-feira, 10
Ademir ameaça colocar Adriana de volta na cadeia. Suely conta a Dora como foi assediada por Ademir. Joel e Otoniel conversam sobre Francesca. Cléber fica surpreso quando Pedro lhe comunica que voltou a estudar o caso de Arthur Brandão. Carmita conta a Pilar que Adriana está trabalhando em um restaurante. Pedro comemora o estado de saúde de Bruna. Dora encontra Ademir em sua academia de dança. Bruna tenta prejudicar seu tratamento para manter Pedro ao seu lado. André descobre que o perito que assinou o laudo de Arthur estava envolvido em fraudes e foi encontrado morto. Adriana e Iuri se encontram.
Capítulo 73 – terça-feira, 11
Adriana orienta Iuri sobre o comportamento com Pilar. Otoniel encontra Francesca, e Mau Mau vê o avô falando e dançando sozinho no jardim. Edvaldo flagra Iuri vasculhando o escritório que era de Arthur. Diná se sente humilhada por Pilar. Nancy sugere que Adriana abra seu coração para Joel, mas a moça afirma que ainda ama Pedro. Adriana comenta com Otoniel que o anel de estimação de Arthur sumiu. Pedro conta a Adriana sobre a doença de Bruna e afirma sua intenção em se separar da mulher. Pedro e Adriana se beijam.
Capítulo 74 – quarta-feira, 12
Elisa interrompe o clima entre Pedro e Adriana. Edvaldo registra Pilar observando Iuri desfilar em trajes de banho. Francesca aparece para Otoniel e afirma que o anel de Arthur está na casa do ex-patrão. Brigitte acusa Bia de não cuidar direito da filha. Ademir reflete sobre a ideia de Carmita de se hospedar em sua casa para conviver com Pedro. Adriana fica sabendo por Pedro, Cléber e André que a promotoria acatou as denúncias de Suely. Edvaldo mostra para Ingrid o vídeo do desfile de Iuri para Pilar. Iuri passa as informações a Adriana do desfile que teve que fazer para Pilar. André oferece apoio a Dora. Ademir entra na casa de Dora e quase flagra a ex-mulher com André.
Capítulo 75 – quinta-feira, 13
Dora deixa claro para Ademir que seu casamento acabou. Silvana aceita comemorar o aniversário com a família, perante a insistência de Tiago. César pede a Rafael para atender Brigitte em seu lugar. Pedro fica perplexo ao saber que Ademir se hospedará na casa de Carmita. Bruna se desespera quando Pedro insinua que deseja se separar. Pedro convida Adriana para jantar. Adriana declara seu amor por Pedro, e os dois passam a noite juntos. Joel incentiva Camilo a conversar com Nancy. Adriana conta a Pedro que foi forçada a se afastar do advogado porque sofreu ameaças.
Capítulo 76 – sexta-feira, 14
Adriana confessa a Pedro que ainda teme a ameaça. Rosa diz a Pilar que a patroa deveria ser mais gentil com Brigitte, e ameaça contar tudo que sabe sobre o pai da jovem. Bruna reage quando Pedro decide colocar um ponto final na relação do casal. Elisa explica a Adriana e Mau Mau que Otoniel vê espíritos. Adriana comenta com Nancy que precisa descobrir os problemas de Ulisses para planejar sua vingança. Dora se irrita com Carmita ao saber que a amiga hospedou Ademir em sua casa. Lyris não conta a Adriana sobre o vício de Ulisses no jogo. André diz a Pedro que considera perigoso ele investigar o motivo da morte do perito para reabrir o processo de Adriana. Dora e André se beijam.
Capítulo 77 – sábado, 15
Dora sente-se culpada e pede para André ir embora. Otoniel conta a Adriana e a Mau Mau sobre Francesca. Adriana manda Iuri procurar o anel de Arthur. Pilar humilha Brigitte diante de Bia. Nancy nota a aproximação de Lyris com Ulisses ao ouvir a amiga falar do irmão de Arthur. Edvaldo flagra Iuri no quarto de Diná com o anel de Arthur, e Iuri se vê obrigado a contar ao funcionário que é infiltrado de Adriana. Adriana encontra uma pista no anel de Arthur. Pilar descobre que Brigitte mandou o vídeo gravado por Edvaldo do desfile de Iuri para suas amigas. Pilar expulsa Brigitte de casa. Pedro pergunta a Ademir se ele pagou o perito do processo de Adriana para fraudar o laudo. Adriana descobre que Arthur deixou joias valiosas e barras de ouro em seu nome em um cofre no banco.