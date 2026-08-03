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Cultura

Quem Ama Cuida: resumo da semana da novela das nove

Sinopses de 3 a 8 de agosto da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 3 ago 2026, 12h08
Mulher de cabelos castanhos claros na altura dos ombros, vestindo um casaco vermelho com listras brancas nas mangas, sentada em uma cadeira de palha, com expressão séria e olhar distante, em um ambiente interno com janela ao fundo
Tatá Werneck como Brigitte em 'Quem Ama Cuida' (Manoella Mello/TV Globo)
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Capítulo 66 – segunda-feira, 3

Pedro se oferece para ajudar Adriana a arrumar um emprego. André oferece seu apoio a Dora. Ademir descobre que Pedro é advogado das novas mulheres que o denunciaram. Bruna observa Pedro e Adriana conversando, sem ser vista. Otoniel conta a Elisa sobre o seu encontro com Francesca. André confessa a Pedro que está apaixonado por Dora. Dora comunica a Ademir que o casamento acabou. César repreende Bia pelo excesso de ciúmes. Ademir pede ajuda a André para convencer Dora a se reconciliar com ele. Ademir fica atônito ao perder uma conta significativa de um cliente por causa das denúncias. Mau Mau escuta Bruna contar a Bia que acha que Pedro está tendo um caso com Adriana. Dora acusa Carmita de querer levar vantagem com uma possível reconciliação entre ela e Ademir. Ulisses perde no jogo. Lyris fica com medo ao ver a polícia entrando no cassino. Ademir exige que Pedro faça com que as mulheres retirem as denúncias contra ele.

Capítulo 67 – terça-feira, 4

Siga

Pedro sente repulsa pelo pai. Adriana descobre que Bruna acredita que ela e Pedro são amantes. Lyris pede ajuda a Ulisses para sair do cassino. Otoniel pensa em Francesca. Nancy pede a Adriana para examinar Joel. Lyris conta a Ulisses que está em liberdade condicional. Elisa aceita o convite de Enéas. Ingrid demite Ulisses, que reage enfrentando a sobrinha. Joel convida Adriana para jantar. Bia e César fazem as pazes. Rafael pede a Brigitte para parar de investir em César. Otoniel se preocupa com a ausência de Elisa. Pedro se desespera ao encontrar Bruna desacordada na cama.

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Capítulo 68 – quarta-feira, 5

Pedro percebe que Bruna tomou um remédio para dormir. Joel demonstra interesse por Adriana. Fernando elogia Mau Mau. Bia não gosta quando Brigitte e Rafael se sentam à mesa com ela e César, atrapalhando o jantar romântico do casal. Bruna se aproveita da preocupação de Pedro com sua saúde para manter o marido ao seu lado. Elenice acusa Rosa por seu desentendimento com Adriana. Joel convida Adriana e a família para jantar no restaurante. Otoniel se depara com o retrato de Francesca na restaurante de Joel.

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Capítulo 69 – quinta-feira, 6

Otoniel disfarça o choque que levou ao ver o retrato de Francesca e diz a Joel que teve uma queda de pressão. Pedro se irrita com Carmita. Fábia enfrenta Pilar e critica a postura submissa do marido diante da cunhada. Ulisses promete a Pilar que ficará ao lado de Ingrid. Pilar tenta convencer Ingrid de que a filha precisa de Ulisses na joalheria. Elisa fica surpresa quando Otoniel revela a identidade de Francesca. Pedro reage mal à visita de Pilar. Ademir fica surpreso ao ver Adriana e Suely juntas. Ulisses diz a Ingrid que Tiago tem o direito de olhar a contabilidade da empresa. Ademir surpreende Suely ao lhe perguntar o que a ex-secretária estava fazendo com Adriana.

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Capítulo 70 – sexta-feira, 7

Suely avisa a Ademir para não chegar mais perto dela. Nancy sente a indiferença de Camilo. Tiago diz a Ingrid que ela não tem competência para presidir a joalheria. André conta a Pedro que a associação de advogados expulsou Ademir. Laurentino contrata Adriana para servir no restaurante. Adriana vê Pedro e Bruna no restaurante. Bruna provoca Adriana. Dora pede ajuda a André para marcar um encontro com Suely. Adriana diz a Lyris que está feliz trabalhando no restaurante de Nancy. Suely vai até a casa de Dora. Adriana encara Ademir ao encontrá-lo na rua.

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Capítulo 71 – sábado, 8

Ademir ameaça colocar Adriana de volta na cadeia. Suely conta a Dora como foi assediada por Ademir. Joel e Otoniel conversam sobre Francesca. Cléber fica surpreso quando Pedro lhe comunica que voltou a estudar o caso de Arthur Brandão. Carmita conta a Pilar que Adriana está trabalhando em um restaurante. Pedro comemora o estado de saúde de Bruna. Dora encontra Ademir em sua academia de dança. Bruna tenta prejudicar seu tratamento para manter Pedro ao seu lado. André descobre que o perito que assinou o laudo de Arthur estava envolvido em fraudes e foi encontrado morto. Adriana e Iuri se encontram.

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