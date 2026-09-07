Quem Ama Cuida: confira resumo da semana da novela das nove
Sinopses de 31 de agosto a 05 de setembro da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 90 – segunda-feira, 31/08
Nancy aceita ajudar Adriana. Carla resolve disponibilizar para Pedro um arquivo que guardou de Dalto. Dora comenta com André que receia que Ademir descubra sobre seu relacionamento. Joel comenta emocionado para Nancy que sentiu a presença da mãe Francesca. Nancy deixa claro a Mirtes que não vai desistir de Camilo. Pilar aceita a volta de Brigitte para casa, a pedido de Ingrid e Rafael, sob algumas condições. Nicolau pede desculpas a Lyris. Pilar nota que Iuri está diferente. Pilar vai até a casa de Fábia pedir para Brigitte voltar para casa, mas a filha não aceita. Elisa se sente mal. Adriana e Pedro comemoram quando Lyris os avisa que Ulisses decidiu vender sua parte da joalheria.
Capítulo 91 – terça-feira, 01/09
Adriana, Pedro, Lyris e Nancy conversam sobre os próximos passos para a compra da parte de Ulisses da joalheria. Elisa confessa a Mau Mau que não tem ido ao médico. Rosa comenta com Iuri sobre seu medo de não dar certo o plano de Adriana. Enéas fica sabendo por Otoniel que Elisa tem fibromialgia. Diná fala mal de Francesca para os funcionários. Pilar fica furiosa ao flagrar Ingrid no quarto de Iuri. Iuri comenta com Lyris sobre seu receio de perder o emprego. Pilar diz a Ingrid que vai demitir Iuri. Bruna reage quando Pedro lhe diz que não foi feliz com ela. Adriana pergunta a Bruna se foi ela quem ameaçou matar Pedro na época em que ela estava na cadeia.
Capítulo 92 – quarta-feira, 02/09
Cléber afasta Bruna de seu escritório. Nancy fecha negócio com Ulisses. Ulisses e Lyris trocam elogios e acabam se beijando. Ingrid orienta Iuri a justificar o que houve entre eles para Pilar. Otoniel pensa no que pode ter ficado mal resolvido para Francesca em vida. Nancy gosta da aproximação de Camilo. Pilar não demite Iuri, mas ordena que ele fique longe de Ingrid. Carmita critica Bruna por ainda não ter assinado o divórcio. Suely fica surpresa quando Ademir a procura para pedir perdão e propor reconciliação. Mau Mau fica triste ao ver Felipe acompanhado. Pedro celebra com Adriana a possibilidade de inocentá-la no caso de Arthur.
Capítulo 93 – quinta-feira, 03/09
Pedro e Adriana acreditam que encontrarão provas para conseguir provar a inocência da fisioterapeuta. Ademir pega a gravata que encontrou no sofá da casa de Dora. Pilar exige que Iuri faça um desfile íntimo para ela. Rosa comenta com Edvaldo e Tilde sobre o estado de Diná. Tiago convida Bruna para jantar. Diná visita o túmulo de Francesca e lhe pede desculpas, observada por Otoniel. Ingrid incentiva Brigitte a descobrir o que houve entre Pilar e seu pai. Adriana pergunta a Edvaldo se ele sabe como Diná entrou na vida de Arthur. Adélia avisa a Pedro que a casa foi assaltada, e que perdeu os pertences de Dalto, o perito do caso de Adriana.
Capítulo 94 – sexta-feira, 04/09
Pedro acredita que a pessoa que assaltou a casa de Adélia teve a intenção de roubar os materiais de Dalto. Adriana pede a Edvaldo para descobrir o motivo pelo qual Arthur convidou Diná para trabalhar em sua casa. Mirtes observa Laurentino com Silvana. Ingrid tranquiliza Pilar dizendo que Iuri foi apenas uma diversão. Brigitte pede ajuda a Ingrid para voltar para casa. Adriana fica desesperada ao saber por Pedro do roubo dos pertences de Dalto. Diná flagra Edvaldo em seu quarto. Dora procura Pedro para dizer que acredita na inocência de Adriana e que foi omissa na época do julgamento. Adriana surpreende Dora, afirmando estar pronta para ouvir o pedido de perdão da moça.
Capítulo 95 – sábado, 05/09
Adriana aceita as desculpas de Dora. Diná ameaça Edvaldo. Pedro alerta Dora sobre Ademir, afirmando que o pai pode usar de seu conhecimento para prolongar o divórcio litigioso. Mau Mau e Elisa são solidários com Dafne, ao ouvir a jovem reclamar de Tom. Diná sente medo de perder o emprego quando Pilar descobre por Edvaldo que a funcionária roubou o anel de Arthur. Adriana dá alta para César e recusa o convite do médico para trabalhar em sua clínica. Bia comenta com Bruna que César pode estar encantado por Brigitte. Lyris conta a Nancy que ficou mexida com o beijo que deu em Ulisses. Iuri diz a Lyris que ainda não contou a Adriana sobre seu envolvimento com Ingrid. Nicolau descobre que Iuri é segurança de Pilar. Pilar demonstra interesse por Tom durante serviço dele em sua casa. Adriana avisa a Mau Mau que fará Ademir flagrar Dora com André.