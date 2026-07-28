Queda repentina e incapacidade de andar forçaram Glenda Kozlowski a se afastar da Band

A repórter Glenda Kozlowski revelou, nesta terça-feira, 28, que recebeu um diagnóstico oficial após ter se afastado temporariamente da Band e ficado fora da apresentação do Show do Esporte. Aos 52 anos, a apresentadora contou no Instagram que foi internada depois de enfrentar uma crise de dores na coluna que a fez perder a força nas pernas, deixando-a momentaneamente sem a capacidade de andar.

No vídeo publicado em seu perfil, Glenda contou que já vinha sentindo uma certa dificuldade para caminhar, e explicou a situação. “Eu dei aquela travada em casa. De repente, eu caí no chão. As pernas perdem as forças e acabou: você não consegue andar, você não consegue levantar, você não consegue fazer nada sozinha”, começou a apresentadora.

Hospitalizada por três dias, ela foi submetida a uma bateria de exames que identificaram uma sobrecarga mecânica na coluna na região lombar, associada a alterações degenerativas naturais dos discos.

A narradora afirmou que a coluna foi bastante exigida ao longo dos anos por conta de atividades físicas. Além de uma rotina intensa de treinos, ela também pratica bodyboard, uma espécie de surfe com o corpo. “Passei esses últimos três dias internada, porque eu estava com muita dor, muita dor, muita dor. Agora, eu não tenho muito o que fazer: é repouso, quentinho, remédio, muita fisioterapia, e muita paciência. O fortalecimento vai continuar, tem que respeitar o tempo de recuperação para eu voltar 100%”, completou.

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Ao final do vídeo, Glenda agradeceu à equipe do hospital onde ficou internada. “Muito obrigada, vocês tiveram muita paciência comigo, porque é difícil me deixar parada, eu começo a ficar nervosa (risos). E obrigada a vocês também, tá? Porque eu recebi muitas mensagens. Eu dei uma sumidinha, por causa da dor, mas respondi às vezes, às vezes não. Porque ainda sinto um pouquinho de dor, mas, enfim, estou por aqui e já, já estarei 100% de volta”, finalizou.

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