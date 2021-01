Quatro séries antigas que vão voltar à TV em 2021

- Sex and the City (foto)

Na pandemia, a escolha natural de muita gente foi rever aquelas séries antigas para curtir uma gostosa sessão nostalgia. De olho nesse filão, diversas atrações ganharão capítulos inéditos em 2021. Agora cinquentonas, as personagens Carrie, Miranda e Charlotte vão voltar a se reunir para uma nova temporada de Sex and the City. Só Samantha Jones não retornará. A atração será exibida pela HBO Max e terá dez episódios de trinta minutos, ainda sem data de estreia definida.

- Um Maluco no Pedaço

Exibida pelo SBT nos anos 2000, a série conquistou os brasileiros com as trapalhadas estreladas por Will Smith. Recentemente, o ator protagonizou uma reunião para celebrar os trinta anos da atração. A série vai ganhar duas novas temporadas, encomendadas pelo serviço de streaming Peacock. Mais dramáticos, os novos episódios abordarão temas como o racismo.

- Dexter

O canal Showtime encomendou dez novos episódios de Dexter, o amado serial killer interpretado por Michael C. Hall. As gravações da nova temporada (que está sendo planejada em formato de minissérie de dez episódios) deverão começar no primeiro semestre. A estreia está prevista para o fim do ano. A ideia dos produtores é que ela retome os acontecimentos da última temporada.

- A Ilha da Fantasia

A clássica série exibida entre os anos 70 e 80 vai ganhar nova encarnação, produzida pelo canal Fox. Ela será ambientada nos dias atuais e seguirá o mesmo enredo de antes, com fenômenos estranhos ocorrendo na indefectível Ilha da Fantasia, para onde turistas do mundo inteiro viajam para se hospedar em um luxoso resort. A atração tem estreia programada para o segundo semestre de 2021 — mas não, não contará com o Tattoo original, pois o ator Hervé Villechaize morreu em 1993.

Publicado em VEJA de 20 de janeiro de 2021, edição nº 2721