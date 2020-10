Quatro presentes para celebrar os 80 anos de John Lennon

- Caixa especial

Assassinado em 8 de dezembro de 1980, em Nova York, aos 40 anos, John Lennon completaria seu 80º aniversário no dia 9. Naturalmente, a data não poderia passar em branco. A principal novidade é o lançamento do caprichado boxe Gimme Some Truth — The Ultimate Mixes, que tem curadoria de seu filho Sean Ono Lennon. O pacote traz a reedição de 36 músicas da carreira-solo, em formatos de CD, LP e Blu-Ray, mais um livro de 124 páginas, apresentado por Yoko Ono.

- Música do baú

Após cinquenta anos do fim dos Beatles, é raro encontrar algo realmente novo da banda. Paul McCartney, no entanto, revelou em entrevista a Sean Lennon, na BBC Radio 2, a música Just Fun, composta por ele e Lennon e nunca lançada oficialmente. A faixa tem uma pegada country e fala sobre um rapaz que sofre de amor. Essa canção e outras duas entrevistas, com Julian Lennon e Elton John, podem ser ouvidas gratuitamente no site da BBC Radio.

- De volta aos estúdios

O documentário Get Back, do diretor Peter Jackson (de O Senhor dos Anéis), deveria ter estreado este ano, mas foi adiado para 2021 por causa da pandemia. Para produzi-lo, ele teve acesso a 55 horas de filmagens e mais de 140 horas de áudios com os bastidores das gravações do álbum Let It Be (1970). O diretor já revelou que as cenas mostram os Beatles alegres e sem as homéricas brigas que geralmente são associadas a esse período final da banda.

- Livro de fotos

Sem lançamento previsto no Brasil, o livro Beatlemania: Four Photographers on The Fab Four (1963-1965), que saiu recentemente nos EUA e no Reino Unido, reúne trabalhos de quatro fotógrafos que registraram períodos distintos dos Beatles, do começo, em Liverpool, até as gravações nos estúdios de Abbey Road, em Londres.

Publicado em VEJA de 14 de outubro de 2020, edição nº 2708