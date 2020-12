Quatro curiosidades sobre a nova série do universo Star Wars

– O vilão

No aparentemente inesgotável universo ligado à franquia Star Wars, o rebuliço se dá agora em torno da série Obi-Wan Kenobi, do Disney+. Um detalhe da produção já começou a dividir os fãs: recentemente, durante o evento Dia dos Investidores da Disney 2020, foi anunciado que Hayden Christensen está escalado para o papel de Darth Vader. Em dois filmes anteriores de Guerra nas Estrelas, o ator viveu o jovem Anakin Skywalker até a transformação dele no maior vilão das galáxias. Para muitas pessoas, Christensen mostrou estar do lado escuro da força em termos de capacidade dramática.

– O enredo

A trama se passará dez anos depois de A Vingança dos Sith, o filme no qual Anakin Skywalker se rebela contra os jedi e entra em confronto com seu mestre, Obi-Wan Kenobi, que derrota o aprendiz. Com o corpo queimado e mutilado, Anakin é mantido vivo dentro de uma armadura negra, transformando-se em Darth Vader. Obi-Wan, por sua vez, após a batalha, exila-se no planeta Tatooine.

– O protagonista (foto)

A exemplo de Hayden Christensen, outro ator de filmes anteriores voltará à cena na nova série da Disney. Ewan McGregor retornará como Obi-Wan Kenobi, o mestre que treinou nas artes jedi Anakin Skywalker e, depois, o filho dele, Luke Skywalker. McGregor já interpretou o mesmo papel nos filmes A Ameaça Fantasma (1999), Ataque dos Clones (2002) e A Vingança dos Sith (2005).

– A produção

As filmagens da nova série do Disney+ começam entre março e junho de 2021, e a direção estará aos cuidados de Deborah Chow, responsável por The Mandalorian, outra série da Disney que bebe na fonte de Star Wars.

Publicado em VEJA de 23 de dezembro de 2020, edição nº 2718