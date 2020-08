Quarta temporada de ‘The Handmaid´s Tale’ é adiada em razão do coronavírus

O canal de streaming Hulu informou, por meio de uma videoconferência com os anunciantes, que a quarta temporada do sucesso The Handmaid´s Tale foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus. As gravações da produção foram iniciadas em 2 de março, mas tiveram de ser interrompidas duas semanas depois devido à proliferação do vírus em solo americano. A nova temporada estava prevista para estrear em outubro, no tradicional período de lançamentos de outono nos Estados Unidos.

O canal ainda afirmou que só terá uma provável nova data de estreia depois de retomar as gravações – o que nem sequer está definido ainda.

Em entrevista exclusiva a Veja, no início de março, Elisabeth Moss, a protagonista da série, falou rapidamente sobre a quarta temporada da série, bem como sobre o que os fãs podem esperar da nova fase de seu personagem: June.

“Temos um acordo de confidencialidade, por isso, infelizmente, não posso revelar muito. Mas posso dizer que gostei bastante do roteiro e do que vamos explorar nessa nova fase”, disse a atriz ao ser questionada sobre a quarta temporada. “Também posso dizer que tem sido muito interessante explorar o crescimento da June, que é uma mulher comum, mas precisou se tornar uma líder. Não é simples. Ela não coloca a capa como se fosse uma heroína e tudo fica bem. É mais próximo de: ‘olha, agora você é uma líder, nem tudo vai dar certo, tem muita coisa errada no mundo, e você vai ter de enfrentar isso’. Gosto dessa dinâmica, pois todos, em algum momento, temos que encontrar um herói ou uma heroína dentro de nós mesmos.”

Continua após a publicidade

Segundo o produtor executivo da série, Warren Littlefield, a quarta temporada não foi pensada como a última. A Hulu ainda planeja um spin-off baseado no novo livro de Margaret Atwood, Os Testamentos, sequência de O Conto da Aia, que deu origem ao seriado da TV. A trama se passa quinze anos após o fim do primeiro livro e mostra detalhes do desfecho de alguns personagens importantes da série.

VEJA RECOMENDA | Conheça a lista dos livros mais vendidos da revista e nossas indicações especiais para você.