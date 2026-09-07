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Cultura

Quanto tempo tem o show de Elton John no Rock in Rio

Ícone inglês se apresenta na Cidade do Rock pela última vez nesta segunda-feira, 7

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 12h43
O cantor Elton John
O cantor Elton John  (Kevin Kane/Getty Images)
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Quanto tempo tem o show de Elton John no Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

O cantor inglês Elton John, 79, apresenta seu último show no Brasil para público lotado no Rock in Rio desta segunda-feira, 7. Lá, ele canta sucessos de seus mais de 50 anos de carreira, desde um hit primordial como Your Song até um sucesso recente como Cold Heart, releitura de Rocketman e Sacrifice que o ícone gravou ao lado de Dua Lipa em 2021.

O show de Elton começa mais cedo do que os outros headliners do festival. A pedido dele, sua apresentação foi puxada para as 23h, e está prevista para chegar ao fim às 00h45 — durando, assim, cerca de 1h45. 

Não há certeza sobre o setlist que ele apresentará, mas é provável que o repertório seja versão condensada daquele que pautou as 330 datas da turnê Farewell Yellow Brick Road entre 2018 e 2023. Na época da itinerância, Elton ficava no palco por cerca de 2 horas e meia. A filmagem de sua apresentação final no Dodger Stadium — local onde reuniu mais de 100 000 pessoas em 1975 — está disponível no streaming Disney+.

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Confira a provável setlist:

  1. Saturday Night’s Alright for Fighting
  2. Bennie and the Jets
  3. I Guess That’s Why They Call It the Blues
  4. Mona Lisas and Mad Hatters
  5. Tiny Dancer
  6. Goodbye Yellow Brick Road
  7. Philadelphia Freedom
  8. Rocket Man
  9. Levon
  10. Candle in the Wind
  11. Daniel ou Sorry Seems to Be the Hardest Word
  12. Take Me to the Pilot
  13. Don’t Let the Sun Go Down on Me
  14. The Bitch Is Back
  15. Crocodile Rock
  16. I’m Still Standing
  17. Cold Heart
  18. Your Song

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