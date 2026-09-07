Quanto tempo tem o show de Elton John no Rock in Rio
Ícone inglês se apresenta na Cidade do Rock pela última vez nesta segunda-feira, 7
O cantor inglês Elton John, 79, apresenta seu último show no Brasil para público lotado no Rock in Rio desta segunda-feira, 7. Lá, ele canta sucessos de seus mais de 50 anos de carreira, desde um hit primordial como Your Song até um sucesso recente como Cold Heart, releitura de Rocketman e Sacrifice que o ícone gravou ao lado de Dua Lipa em 2021.
O show de Elton começa mais cedo do que os outros headliners do festival. A pedido dele, sua apresentação foi puxada para as 23h, e está prevista para chegar ao fim às 00h45 — durando, assim, cerca de 1h45.
Não há certeza sobre o setlist que ele apresentará, mas é provável que o repertório seja versão condensada daquele que pautou as 330 datas da turnê Farewell Yellow Brick Road entre 2018 e 2023. Na época da itinerância, Elton ficava no palco por cerca de 2 horas e meia. A filmagem de sua apresentação final no Dodger Stadium — local onde reuniu mais de 100 000 pessoas em 1975 — está disponível no streaming Disney+.
Confira a provável setlist:
- Saturday Night’s Alright for Fighting
- Bennie and the Jets
- I Guess That’s Why They Call It the Blues
- Mona Lisas and Mad Hatters
- Tiny Dancer
- Goodbye Yellow Brick Road
- Philadelphia Freedom
- Rocket Man
- Levon
- Candle in the Wind
- Daniel ou Sorry Seems to Be the Hardest Word
- Take Me to the Pilot
- Don’t Let the Sun Go Down on Me
- The Bitch Is Back
- Crocodile Rock
- I’m Still Standing
- Cold Heart
- Your Song
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