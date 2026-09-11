Quanto custou show tecnológico de Alok no Rock in Rio: fogos e drones
Dj brasileiro se apresentou no dia do K-pop
A julgar pela estimativa de custo das últimas mega apresentações de Alok, a dessa sexta-feira, 11, no Rock in Rio, não ficou nada barato. Estima-se que tenha custado cerca de 1 milhão de reais para que o DJ pudesse realizar sua apresentação, tendo junto um show de drones, efeitos visuais, lasers coloridos e o grupo performático de coreografias Urban Theory.
Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente