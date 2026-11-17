Após cinco anos sem lançar um novo volume da saga Corte de Espinhos e Rosas — A Court of Thorns and Roses, em inglês, título transformado pelos fãs na sigla Acotar — a escritora americana Sarah J. Maas, 40 anos, voltou a movimentar as livrarias com a chegada de Uma Corte de Harmonia Fragmentada, em 27 de outubro. A série mistura fantasia, romance e aventura em um universo habitado por humanos e seres mágicos.

A história começa quando Feyre Archeron, uma jovem humana, mata um lobo na floresta e acaba sendo levada para Prythian, território dividido em diferentes cortes governadas por seres mágicos. Ao longo dos livros, a narrativa se expande para outros personagens e conflitos, envolvendo disputas políticas, maldições e guerras. E a espera pelos próximos capítulos já tem data para terminar: Uma Corte de Melodias Esquecidas chega às livrarias em 12 de janeiro de 2027.

Para quem quer começar a acompanhar a história ou colocar a leitura em dia antes dos lançamentos, a ordem é a seguinte:

1. Corte de Espinhos e Rosas (2015)

2. Corte de Névoa e Fúria (2016)

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3. Corte de Asas e Ruína (2017)

4. Corte de Gelo e Estrelas (2018)

5. Corte de Chamas Prateadas (2021)

6. Uma Corte de Harmonias Partidas (2026)

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7. Uma Corte de Melodias Esquecidas (2027)

A ordem de publicação também acompanha a cronologia dos acontecimentos no universo fantástico de Prythian, criado pela autora. Em publicação nas redes sociais, Maas agradeceu aos leitores pela espera e explicou que o intervalo entre os livros teve relação com o processo de escrita. “Eu sei o quanto esperaram. Eu sei o quanto esses personagens significam para vocês. E também sei que essas histórias dependem da minha melhor versão. Eles merecem o momento certo”, escreveu. Segundo ela, o que inicialmente seria apenas mais um livro acabou se transformando em uma história maior. “A história só continuou expandindo e eu não poderia esperar para compartilhar cada detalhe por mais tempo”, completou.

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A autora também participou do podcast Call Her Daddy, em março, e falou sobre os próximos passos da saga. Na entrevista, contou que sua intenção inicial era escrever apenas mais um volume, mas a narrativa cresceu durante o processo. “A história que estava dentro de mim era grande — muito, muito grande”, afirmou.

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Além dos dois livros com datas de lançamento anunciadas, Maas revelou que pretende publicar mais um volume e fez questão de esclarecer que essa etapa da série não será uma trilogia. “Os arcos narrativos não estão concluídos”, disse. A escritora também comparou a expansão da história à inclusão de novas partes em um livro que já parecia completo, até que ele se tornasse grande demais para caber em um único volume.

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