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Cultura

Qual é a história de ‘Veronika com K’, maior sucesso do Globoplay em 2026

Com Roberta Rodrigues no papel principal, série criada por José Junior supera ‘Emergência 53’

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 11h36 | Atualizado em 3 nov 2026, 11h37
Mulher negra com cabelos longos loiros e castanhos, vestindo blazer rosa choque, fala em um microfone preto, com um notebook cinza à esquerda e parede de madeira ao fundo
Roberta Rodrigues na série Veronika com K, do Globoplay  (Reprodução/TV Globo)
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A série Veronika com K, estrelada por Roberta Rodrigues, tornou-se a produção original mais consumida do Globoplay em 2026 nos primeiros sete dias de exibição. Lançada em 22 de outubro, a trama jurídica da produtora AfroReggae superou o desempenho de Emergência 53 no mesmo período, consolidando-se como um dos principais destaques recentes do catálogo da plataforma.

Na trama, Roberta interpreta Veronika, uma advogada criminalista que construiu uma carreira bem-sucedida depois de deixar a comunidade onde cresceu. Mãe de Kenya (Emmy Neves), ela vê sua trajetória profissional entrar em crise quando um escândalo de corrupção atinge o escritório em que trabalha e leva seu mentor, Orestes Schneider (Marcelo Torreão), à prisão. Sem alternativas financeiras, a advogada aceita defender Rod (Dhério Chagas), antigo amor da juventude e atual chefe do tráfico de sua antiga comunidade, acusado de assassinar uma jovem.

A decisão coloca a protagonista no centro de uma rede de interesses que mistura criminalidade, disputas territoriais e conflitos pessoais. Enquanto tenta conduzir a defesa, Veronika enfrenta a pressão do promotor André Franco (Marcelo Serrado), que transforma o embate judicial em uma perseguição particular. Ao mesmo tempo, as investigações do agente Cristiano (André Luiz Miranda) aproximam acontecimentos de seu passado das disputas de poder que ameaçam sua família.

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Criada e escrita por José Junior, responsável também por Arcanjo Renegado, A Divisão e Delegacia de Homicídios, a produção dialoga diretamente com o universo da primeira série. A história se passa seis anos antes dos acontecimentos mais recentes da trama protagonizada por Marcello Melo Jr. e inclui uma participação do sargento Mikhael em um dos episódios. A direção geral é de Silvio Guindane, que divide a direção com Rachel Camara. A produção é assinada pelo AfroReggae Audiovisual.

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O desempenho de Veronika com K representa um resultado expressivo para o Globoplay, especialmente por se tratar de uma produção que combina suspense policial, drama familiar e conflitos jurídicos. Com uma protagonista que transita entre dois mundos — o sistema de Justiça e a comunidade de onde saiu —, a série aposta em dilemas morais e relações de poder para ampliar uma franquia já conhecida pelo público da plataforma.

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A conexão com Arcanjo Renegado é um dos elementos que devem despertar a curiosidade dos espectadores. Além de apresentar acontecimentos anteriores à série original, Veronika com K expande personagens e conflitos ligados ao universo criado por José Junior, abrindo espaço para novas conexões entre as produções.

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