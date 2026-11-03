Qual é a história de ‘Veronika com K’, maior sucesso do Globoplay em 2026

A série Veronika com K, estrelada por Roberta Rodrigues, tornou-se a produção original mais consumida do Globoplay em 2026 nos primeiros sete dias de exibição. Lançada em 22 de outubro, a trama jurídica da produtora AfroReggae superou o desempenho de Emergência 53 no mesmo período, consolidando-se como um dos principais destaques recentes do catálogo da plataforma.

Na trama, Roberta interpreta Veronika, uma advogada criminalista que construiu uma carreira bem-sucedida depois de deixar a comunidade onde cresceu. Mãe de Kenya (Emmy Neves), ela vê sua trajetória profissional entrar em crise quando um escândalo de corrupção atinge o escritório em que trabalha e leva seu mentor, Orestes Schneider (Marcelo Torreão), à prisão. Sem alternativas financeiras, a advogada aceita defender Rod (Dhério Chagas), antigo amor da juventude e atual chefe do tráfico de sua antiga comunidade, acusado de assassinar uma jovem.

A decisão coloca a protagonista no centro de uma rede de interesses que mistura criminalidade, disputas territoriais e conflitos pessoais. Enquanto tenta conduzir a defesa, Veronika enfrenta a pressão do promotor André Franco (Marcelo Serrado), que transforma o embate judicial em uma perseguição particular. Ao mesmo tempo, as investigações do agente Cristiano (André Luiz Miranda) aproximam acontecimentos de seu passado das disputas de poder que ameaçam sua família.

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Criada e escrita por José Junior, responsável também por Arcanjo Renegado, A Divisão e Delegacia de Homicídios, a produção dialoga diretamente com o universo da primeira série. A história se passa seis anos antes dos acontecimentos mais recentes da trama protagonizada por Marcello Melo Jr. e inclui uma participação do sargento Mikhael em um dos episódios. A direção geral é de Silvio Guindane, que divide a direção com Rachel Camara. A produção é assinada pelo AfroReggae Audiovisual.

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O desempenho de Veronika com K representa um resultado expressivo para o Globoplay, especialmente por se tratar de uma produção que combina suspense policial, drama familiar e conflitos jurídicos. Com uma protagonista que transita entre dois mundos — o sistema de Justiça e a comunidade de onde saiu —, a série aposta em dilemas morais e relações de poder para ampliar uma franquia já conhecida pelo público da plataforma.

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A conexão com Arcanjo Renegado é um dos elementos que devem despertar a curiosidade dos espectadores. Além de apresentar acontecimentos anteriores à série original, Veronika com K expande personagens e conflitos ligados ao universo criado por José Junior, abrindo espaço para novas conexões entre as produções.