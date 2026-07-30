Qual a cena pós-créditos de ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’?

Com a chegada de mais um título do Universo Cinematográfico Marvel, vem à tona novamente a dúvida geral quanto a uma cena posterior à exibição dos créditos. Para os fãs das histórias interconectadas, a notícia é positiva: Homem-Aranha: Um Novo Dia contém um breve momento do tipo, guardado para seus últimos segundos de tela.

Diferente de outros lançamentos do estúdio, o longa não conta com uma cena bem-humorada no meio dos créditos e exige que o espectador fique sentado na cadeira até que as luzes da sala se acendam.

A cena que se apresenta pode ser anticlimática para alguns: não se trata de uma interação entre personagens, mas de uma captura de tela do site “Spidey Tracker”, criado pelo jovem Ned (Jacob Batalon) para rastrear o andamento do super-herói. A ferramenta aparenta defeituosa e não consegue localizar o paradeiro de Peter Parker em Nova York — ou em qualquer ponto da superfície da Terra —, até que um sinal é detectado em pleno espaço sideral, seguido pela promessa: “O Homem-Aranha retornará”.

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A cena confirma que o personagem aracnídeo dará as caras no futuro próximo, seja em Vingadores: Doutor Destino, que estreia em 17 de dezembro, ou em Guerras Secretas, previsto para 2027.

A próxima aventura coloca a trupe contra o temível Doutor Destino, agora interpretado por Robert Downey Jr e muito mais poderoso do que suas outras versões cinematográficas. Areia demais para o caminhão do grupo, ele exige que os X-Men de uma dimensão paralela e o Quarteto Fantástico unam forças para derrotá-lo. Até o momento, Holland não está confirmado no elenco de Doutor Destino.

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