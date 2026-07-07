Quais atores eram da ‘panelinha’ de Benedito Ruy Barbosa na Globo

Autor de grandes sucessos como Pantanal (1990), Renascer (1993), O Rei do Gado (1996) e Terra Nostra (1999), Benedito Ruy Barbosa (1931-2026) tinha sua panelinha de atores favoritos para integrar os elencos de suas obras. Entre os principais nomes figuram Marcos Palmeira, Antônio Fagundes, Patrícia Pillar, Jackson Antunes e Vanessa Giácomo.

Fagundes interpretou o protagonista de O Rei do Gado, Bruno Berdinazzi Mezenga, que vive um romance com a bóia-fria Luana Berdinazz, vivida por Patrícia Pillar. O veterano também deu vida a José Inocêncio na primeira versão de Renascer, foi Gumercindo em Terra Nostra, esteve no elenco de Velho Chico (2016) como coronel Afrânio e também como Giácomo Brunneto em Meu Pedacinho de Chão (2014).

Pillar também integrou os elencos de Sinhá Moça (1986), como Ana do Véu, Renascer (era Eliana), e Cabocla (2004), em que viveu Emerenciana.

Marcos Palmeira conquistou o papel de Tadeu na versão original de Pantanal (1990) na TV Manchete e virou figurinha carimbada nas obras de Barbosa. Filho de José Leôncio na primeira versão, pôde interpretar o patriarca no remake da Globo em 2022. O ator repetiu a dobradinha com Renascer: na trama original exibida em 1993, fez João Pedro, o filho renegado de José Inocêncio; na adaptação de 2024, viveu o pai. Palmeira também esteve em Esperança e Velho Chico, em que interpretou Zequinha e Cícero, respectivamente.

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Outros atores recorrentes nas novelas de Benedito são Jackson Antunes (duas versões de Renascer, O Rei do Gado, Terra Nostra e Velho Chico), Osmar Prado (Vida Nova (1988), Renascer (1993), Sinhá Moça (2006) e Meu Pedacinho de Chão (2014), além do remake de Pantanal em 2022), além de Vanessa Giácomo e Eriberto Leão, que aturaram em Cabocla (2004) e Paraíso (2009).

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