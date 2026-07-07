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Cultura

Quais atores eram da ‘panelinha’ de Benedito Ruy Barbosa na Globo

Autor tinha lista de atores favoritos na hora de escalar para suas novelas

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 11h08 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h09
Marcos Palmeira como Zé Leôncio em Pantanal
Marcos Palmeira -  (Reprodução/TV Globo)
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Autor de grandes sucessos como Pantanal (1990), Renascer (1993), O Rei do Gado (1996) e Terra Nostra (1999), Benedito Ruy Barbosa (1931-2026) tinha sua panelinha de atores favoritos para integrar os elencos de suas obras. Entre os principais nomes figuram Marcos Palmeira, Antônio Fagundes, Patrícia Pillar, Jackson Antunes e Vanessa Giácomo.

Fagundes interpretou o protagonista de O Rei do Gado, Bruno Berdinazzi Mezenga, que vive um romance com a bóia-fria Luana Berdinazz, vivida por Patrícia Pillar. O veterano também deu vida a José Inocêncio na primeira versão de Renascer, foi Gumercindo em Terra Nostra, esteve no elenco de Velho Chico (2016) como coronel Afrânio e também como Giácomo  Brunneto em Meu Pedacinho de Chão (2014).

Pillar também integrou os elencos de Sinhá Moça (1986), como Ana do Véu, Renascer (era Eliana), e Cabocla (2004), em que viveu Emerenciana.

Marcos Palmeira conquistou o papel de Tadeu na versão original de Pantanal (1990) na TV Manchete e virou figurinha carimbada nas obras de Barbosa. Filho de José Leôncio na primeira versão, pôde interpretar o patriarca no remake da Globo em 2022. O ator repetiu a dobradinha com Renascer: na trama original exibida em 1993, fez João Pedro, o filho renegado de José Inocêncio; na adaptação de 2024, viveu o pai. Palmeira também esteve em Esperança e Velho Chico, em que interpretou Zequinha e Cícero, respectivamente.

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Outros atores recorrentes nas novelas de Benedito são Jackson Antunes (duas versões de Renascer, O Rei do Gado, Terra Nostra e Velho Chico), Osmar Prado (Vida Nova (1988), Renascer (1993), Sinhá Moça (2006) e Meu Pedacinho de Chão (2014), além do remake de Pantanal em 2022), além de Vanessa Giácomo e Eriberto Leão, que aturaram em Cabocla (2004) e Paraíso (2009).

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