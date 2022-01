Quadro recém-atribuído a Caravaggio pode ser comprado por governo espanhol

O governo de Madrid terá a oportunidade de comprar uma obra recém-identificada como um possível original do pintor barroco Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), conforme noticiado pelo site especializado The Art Newspaper. Batizado de A Coroação de Espinhos (Ecce Homo), o quadro seria leiloado como uma criação do também barroco espanhol José de Ribera (1591-1652), com um lance inicial de 1 500 euros, mas a venda foi suspensa em abril, depois que curadores do Museu Nacional do Prado disseram haver “evidências estilísticas e documentais suficientes” para sugerir que a pintura possa ser de Caravaggio. O valor pelo qual a peça foi oferecido ao governo não foi revelado.

Com a possibilidade levantada, o leilão foi suspenso e o governo regional proibiu que a obra deixasse o país, concedendo-lhe o status de item de interesse cultural. O título, é claro, tem motivo: nascido em 1571, em Milão, o mestre do barroco foi um pintor econômico, e a lista de obras atribuídas a ele fica na casa de uma centena, fazendo da peça um exemplar raro e extremamente valioso.

Por esse motivo, os donos da peça, herdeiros do fundador da escola de design IADE de Madrid e da artista Mercedes Méndez Attard, devem informar o governo antes de qualquer possível venda. O colecionador italiano Giancarlo Ciaroni tentou intermediar um acordo com a família antes do leilão, oferecendo até 500 000 euros pela obra. Agora, ela vale milhões, e pode ser comprada pelas autoridades. “O trabalho ainda precisará ser examinado pelo ministério, mas é muito provável que ela seja comprado pelo Estado espanhol. O valor [da compra] não será tão alto como no mercado internacional, mas é muito difícil de estabelecer um preço nesses casos porque ele é resultado de inúmeras variáveis ​​”, disse Ciaroni à publicação.

Embora a atribuição ainda não seja 100% certa, o governo de Madri informou em uma nota recente que “as informações que surgiram nos últimos meses, juntamente com os estudos realizados por especialistas, reforçam a tese de que é uma obra de Caravaggio. ” O documento também descreve a pintura como “um exemplo da excelência e do domínio pictórico do naturalismo italiano.”