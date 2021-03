Quadro pintado por Churchill é arrematado por valor recorde em leilão

Uma pintura pouco conhecida de Winston Churchill, que foi presenteada ao presidente dos Estados Unidos Franklin D. Roosevelt durante a II Guerra Mundial, foi arrematada em leilão por 11,5 milhões de dólares (cerca de 63 milhões de reais). A tela pintada pelo lendário primeiro-ministro britânico, proeminente líder dos aliados no confronto com os nazistas, fazia parte da coleção da atriz Angelina Jolie.

Batizado de Torre da Mesquita Koutoubia, é o único quadro pintado por Churchill, artista prolífico com mais de 500 obras, no caótico período da guerra (1939-1945). Trata-se de uma paisagem de fim de tarde de Marrakesh, Marrocos, no norte da África, um dos motivos favoritos de Churchill, que veio à luz em janeiro de 1943, depois da conferência de Casablanca, também no Marrocos, quando os dois políticos acordaram que o conflito só acabaria com a rendição incondicional da Alemanha, Itália e Japão.

Depois da conferência, Churchill teria convidado Roosevelt para conhecer Marrakesh e, no dia seguinte, quando o presidente americano já havia partido, ele decidiu pintar a paisagem do crepúsculo, tendo a mesquita ao fundo, como marco da reunião histórica. Em 2011, ela foi adquirida pelo ator Brad Pitt e dada de presente a Jolie quando ainda estavam casados. O leilão de ontem, realizado na Christie’s de Londres, superou por larga margem o quadro mais valioso de Churchill até então, arrematado por 2,7 milhões de dólares na casa de leilões Sotheby’s em 2014.