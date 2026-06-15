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Cultura

Quadro de Virginia na Copa da Globo vira ‘caso de amor de Vini Jr’

Sem futebol, sem turismo. Atuação de influenciadora, enfim, vem à tona

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 07h00 | Atualizado em 15 jun 2026, 11h45
Mulher loira de cabelos longos e ondulados, sorrindo, vestindo jaqueta amarela com listras verdes nos ombros, em um ambiente com roupas penduradas ao fundo
Quadro de Virginia na Copa da Globo -  (Reprodução/TV Globo)
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Após tanta especulação sobre como seria a participação de Virginia no Domingão com Huck, em quadro no qual ela foi alçada ao posto de repórter da TV Globo na Copa, conforme a emissora alardeou desde que houve a contratação, enfim o público recebeu o produto embalado no domingo, 14. Com o empate de 1 a 1 entre Brasil e Marrocos na estreia na Copa do Mundo, com um gol de Vini Jr (que ele fez questão de comemorar mandando coraçãozinho para ela no alto de um camarote do estádio de Nova Jersey), o assunto seguiu rendendo nas redes sociais e, claro na TV.

Em seu primeiro “episódio” no programa de Luciano Huck, defensor e responsável por sua contratação, a influenciadora apareceu ao lado de Lucas Guedez em diferentes experiências ligadas ao torneio em Nova York. Andaram de metrô pela cidade, fizeram passeio de barco e depois de helicóptero, apresentando cenários já batidos da cidade. Nada surpreendente, portanto.

Após a exibição, Virginia entrou ao vivo para conversar com o apresentador, repleto de brincadeirinhas sobre a vida amorosa da moça. Dona Déa Lúcia surgiu abraçada a um sósia de Vini Jr no palco, que disparou: “Querida, você perdeu. Tá comigo agora. Ele não quer mais loira não, ele quer uma coroa gostosa”. Sem graça, Virginia, respondeu: “Então ele tá bem… Não acredito que eu perdi”.

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Mais adiante, o apresentador exibiu o gol marcado por Vini Jr. no empate do Brasil contra o Marrocos e citou as especulações que circulavam nas redes sociais sobre uma possível dedicatória à influenciadora. Depois, Luciano quis que ela comentasse algo da comemoração do jogador feita em sua direção no estádio. Mais uma vez, ela foi lacônica: “Lu, nada a dizer. Ele então insistiu, citando o buquê de flores recebido por Virginia no Dia dos Namorados, assunto que repercutiu nas redes sociais. Ela voltou a desconversar.

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“Nem eu estava entendendo nada. Eu acordei… acordei, fui me arrumar para ir gravar, tinha que gravar, aí chegou o buquê”.

Está claro agora para que serviu tanto fuzuê em torno do nome de Virginia. Não é para entregar bastidores da Copa, visitas curiosas a pontos ainda desconhecidos da badalada Nova York ou entrevistas com gente que pensa o futebol. Luciano quer um canal com as baboseiras das redes sociais, que teimam em se alimentar da influenciadora que ganhou milhões vendendo propaganda de cosméticos e jogos de apostas online. O que se tira daí? No embate entre informação e entretenimento, um empate de 0 a 0. E olhe lá.

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Quatro pessoas sentadas em um estúdio de TV. Um homem de camisa da Argentina sorri à esquerda. No centro, uma mulher de blusa colorida abraça um homem de óculos escuros e camisa do Brasil, que sorri. À direita, um homem de camisa do Uruguai com o número 10. Ao fundo, um cenário azul e amarelo com um letreiro Pipoca e uma bola de futebol
Quadro de Virginia na Copa da Globo – (Reprodução/TV Globo)
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