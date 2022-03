Putin usa JK Rowling para atacar Ocidente – e autora rebate

Em uma publicação no Twitter nesta sexta-feira, 25, a escritora britânica JK Rowling criticou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, após ele dizer que o Ocidente está tentando “cancelar” seu país, assim como cancelou a autora por seus comentários contra a comunidade trans. Rowling, mundialmente famosa por ter escritos os livros da saga Harry Potter, não gostou nada dos comentários e divulgou um artigo criticando o presidente e se posicionando a favor da Ucrânia na guerra.

Durante um pronunciamento televisivo, Putin falou que a cultura ocidental adora cancelar as coisas. “Eles cancelaram [JK] Rowling recentemente, a autora de livros infantis. Suas obras são publicadas em todo o mundo, [mas fizeram isso] apenas porque ela não satisfez as exigências dos direitos de gênero. Eles agora estão tentando cancelar nosso país”, acrescentou. O presidente da Rússia também chegou ao nível de comparar a cultura do cancelamento à prática ignóbil dos nazistas de queimar livros durante a II Guerra Mundial. “Estou falando da discriminação progressiva de tudo que tenha a ver com a Rússia”, finalizou.

Como resposta, JK Rowling teceu comentários ácidos sobre as atitudes que a Rússia vem tomando na guerra contra a Ucrânia. “As críticas à cultura ocidental de cancelamento possivelmente não são mais bem feitas por aqueles que atualmente matam civis pelo crime de resistência, ou que prendem e envenenam seus críticos”, escreveu no Twitter com a hashtag “I Stand With Ukraine” (Eu estou com a Ucrânia, em tradução livre).

Vale ressaltar que nos últimos a autora vem enfrentando problemas com a comunidade transsexual pelo seu posicionamento sobre o tema. Objeto de controvérsias, Rowling argumenta que debater identidade de gênero nega o sexo biológico. A última polêmica em que se envolveu aconteceu esse ano, quando ela se posicionou contra um projeto de lei na Escócia que tornaria mais fácil o reconhecimento do gênero de pessoas trans.