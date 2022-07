PSDB oficializa candidatura de Rodrigo Garcia ao governo de SP

O PSDB oficializou neste sábado, 30, a candidatura à reeleição do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. No evento sediado no ginásio do Ibirapuera, Garcia, que era vice de João Doria e assumiu o cargo quando o ex-governador saiu para concorrer à presidência, fez um discurso conciliador e em defesa da democracia. “A independência desse país saiu de São Paulo, a independência é a autonomia de um estado que sabe o valor da democracia. Vamos combater, não pegando armas, mas com ideias”, disse ele, em clara alfinetada à política agressiva de Jair Bolsonaro. Garcia ainda afirmou que um governo deve ser para todos, sem distinções ideológicas. “Quando se faz um hospital, uma estrada, um Poupatempo, não é para atender quem é de direita ou de esquerda, mas sim para atender milhões de pessoas.”

A candidatura foi oficializada sem um nome para o cargo de vice nem de senador. João Doria, que declarou recentemente ter abandonado a vida pública, após dissidências dentro do partido, não participou da convenção.

Garcia ainda alfinetou seus dois principais adversários, o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o petista Fernando Haddad. “Meus adversários querem dividir o estado. Um deles teve a oportunidade de governar essa cidade, mas depois tomou cartão vermelho. O Datafolha determinou que aquela gestão foi uma das piores”, disse ele sobre Haddad, sem citar o nome do concorrente. “O outro chegou agora, caiu de paraquedas para defender interesses não de São Paulo, mas de um grupo político. Quer fazer de São Paulo um parque de diversão do presidente da República. Aqui, não.”