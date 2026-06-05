Protagonista da novela Coração Acelerado, Isadora Cruz vive Agrado, jovem determinada a conquistar espaço no universo sertanejo — papel para o qual mergulhou em aulas de canto e violão. Em entrevista à coluna GENTE, ela conta que se encantou com a força da trama e revela sua admiração pelo gênero musical, especialmente pela cantora Marília Mendonça (1995-2021). Fora das telas, Isadora vive um momento especial na vida pessoal: namora o esquiador Lucas Pinheiro Braathen, campeão do circuito mundial de esqui alpino.

Em Coração Acelerado você vive Agrado, jovem que sonha em conquistar espaço no sertanejo. O que mais te encantou nesse universo musical? Fiquei encantada com as letras autorais que surgiram a partir de um camp de compositores promovido pela Globo para criar a trilha original. Acredito que seja por isso que as músicas de Coração Acelerado conectam tanto com o público brasileiro. Impressiona perceber a capilaridade que o sertanejo alcança em todo o país e o quanto ele atravessa, move e ajuda a nortear o nosso dia a dia. É fascinante mergulhar nesse universo e descobrir que, neste Brasil de terras férteis, céu azul e sol a pino, existe música que traduz nossas relações com tanta verdade, paixão e intensidade.

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Para interpretar uma cantora, você teve aulas de canto e aprendeu a tocar violão. Como foi esse processo? Foi um processo de preparação muito rico e, ao mesmo tempo, próximo de mim. A música sempre esteve presente na minha vida, tenho uma mãe e um irmão que cantam muito bem. Mergulhar nesse universo, me preparar para cantar, entender respiração, voz e tempo, tocar violão e ainda integrar tudo isso à atuação, dando vida a uma personagem, foi transformador. Está sendo uma experiência potente para o meu crescimento como um todo. Sinto-me genuinamente grata por esse caminho, pois trabalhamos com emoção. E é a emoção que conduz tudo.

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Você já era próxima desse estilo musical? Sim, ouvia bastante música sertaneja na adolescência, em João Pessoa. Mesmo em uma região onde o forró predomina, isso prova a força do sertanejo no país. A música sertaneja é uma potência cultural que conecta o Brasil de norte a sul e, ao mesmo tempo, tem no Centro-Oeste um de seus núcleos mais pulsantes. É um movimento que fala com naturalidade sobre amores, afetos, desafetos e paixões, além de tantas verdades genuinamente nossas, muito presentes no cotidiano brasileiro. Sou apaixonada por Marília Mendonça, pela verdade de suas letras e pela maneira como traduz sentimentos tão universais de forma simples e direta, conectando imediatamente com quem escuta suas músicas.

Como está o clima do elenco nos bastidores? A convivência é maravilhosa. Estou trabalhando com artistas incríveis, em todos os núcleos, e isso faz a diferença no processo. As trocas, o convívio diário com a equipe e a direção, acompanhar a evolução dos personagens e sentir que estamos todos em sintonia são aspectos essenciais e muito potentes. Somos um grupo unido, que vai se tornando uma família pela intensidade da convivência, pelo carinho e pela inspiração constante. Tenho o privilégio de trabalhar ao lado de atores e atrizes que admiro desde cedo, ao mesmo tempo em que contraceno com talentos da nova geração, o que torna essa troca ainda mais rica.

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Nos bastidores comenta-se que você gosta de acompanhar a edição das cenas e até dar palpites sobre a montagem dos capítulos. Esse é seu grau de perfeccionismo? Sou uma artista profundamente apaixonada pelo que faço, envolvida em todos os detalhes das produções que participo e comprometida em entregar sempre o melhor resultado. Existe um desejo constante de construir as melhores cenas junto aos meus colegas, entendendo que cada momento em cena é uma oportunidade de elevar a história que estamos contando. Gosto de estar disponível para o diretor, roteiristas e autores, colocando meu trabalho a serviço da narrativa e contribuindo de forma ativa para que tudo ganhe ainda mais força e verdade. Vejo-me em constante evolução, que valoriza o estudo, a dedicação e o aprimoramento contínuo, sempre em busca de fazer o melhor trabalho possível, com entrega, escuta e autenticidade.

Como você lida com a responsabilidade de ser protagonista no dia a dia? Trabalho com muita paixão e tenho como prioridade o meu crescimento profissional e pessoal. Dedico-me aos personagens e aos projetos dos quais escolho fazer parte, com presença, entrega e compromisso. Sou profundamente grata a todos que confiam no meu trabalho. Sinto isso de forma muito viva no contato com o público, especialmente quando estou nas ruas e consigo dialogar sobre os personagens – é ali que tudo ganha ainda mais sentido.

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Sua carreira vem emendando trabalhos de destaque na TV. Em que momento você percebeu que sua vida tinha realmente mudado? Meu processo como atriz é intenso e focado. Gosto de mergulhar no universo de cada personagem, entendendo suas camadas, motivações e tudo o que a constrói. Talvez por isso tenha conquistado tantos destaques na TV, mesmo jovem. Sinto que existe hoje uma visibilidade importante, com o público reconhecendo meu trabalho de maneira generosa.

Você namora o esquiador Lucas Pinheiro Braathen, campeão olímpico de inverno. Como foi para você acompanhar essa conquista e que emoção sentiu ao vê-lo chegar ao topo do esporte? É uma emoção grande estar ao lado de Lucas e vê-lo campeão. Ele é um homem que admiro e que merece cada conquista, porque também é apaixonado pelo que faz e se dedica com seriedade ao seu ofício. Ele me enche de orgulho. A chegada ao topo é resultado de muito trabalho, abdicação, entrega, empenho e, sobretudo, inteligência emocional para lidar com os desafios e evoluir ao longo do caminho. Ele me inspira diariamente, é um presente poder acompanhar essa trajetória de perto.

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Como vocês lidam com a rotina intensa de cada um — entre gravações de novela e temporadas de competições internacionais? Mesmo à distância, seguimos focados em nossos objetivos, com a clareza de que nossos trabalhos e trajetórias são prioridades. Temos sonhos individuais, mas entendemos que o afeto também está em apoiar o sonho do outro, respeitar e fortalecer a jornada de quem está ao nosso lado. Seguimos caminhando juntos, construindo um futuro em que ambos possam ser felizes. É uma relação baseada em leveza, cumplicidade, confiança e admiração.

Fora das câmeras, quem é a Isadora que pouca gente conhece? Fora das câmeras, busco me reabastecer energeticamente por meio do contato com a natureza e também espiritualmente, para estar cada vez mais alinhada com o meu propósito de vida aqui na terra. As trocas humanas são o que temos de mais valioso na vida. Estar com minha família e com as pessoas que amo é muito importante para mim. Assistir a filmes e peças, ler livros, visitar exposições e museus e me alimentar de arte como um todo, também é essencial para o meu processo como artista.

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