Protagonista de ‘Coração Acelerado’, Isadora Cruz celebra amor com campeão do esporte
Atriz fala de clima nos bastidores da novela e detalha vida com namorado, o esquiador Lucas Braathen
Protagonista da novela Coração Acelerado, Isadora Cruz vive Agrado, jovem determinada a conquistar espaço no universo sertanejo — papel para o qual mergulhou em aulas de canto e violão. Em entrevista à coluna GENTE, ela conta que se encantou com a força da trama e revela sua admiração pelo gênero musical, especialmente pela cantora Marília Mendonça (1995-2021). Fora das telas, Isadora vive um momento especial na vida pessoal: namora o esquiador Lucas Pinheiro Braathen, campeão do circuito mundial de esqui alpino.
Em Coração Acelerado você vive Agrado, jovem que sonha em conquistar espaço no sertanejo. O que mais te encantou nesse universo musical? Fiquei encantada com as letras autorais que surgiram a partir de um camp de compositores promovido pela Globo para criar a trilha original. Acredito que seja por isso que as músicas de Coração Acelerado conectam tanto com o público brasileiro. Impressiona perceber a capilaridade que o sertanejo alcança em todo o país e o quanto ele atravessa, move e ajuda a nortear o nosso dia a dia. É fascinante mergulhar nesse universo e descobrir que, neste Brasil de terras férteis, céu azul e sol a pino, existe música que traduz nossas relações com tanta verdade, paixão e intensidade.
Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente
Para interpretar uma cantora, você teve aulas de canto e aprendeu a tocar violão. Como foi esse processo? Foi um processo de preparação muito rico e, ao mesmo tempo, próximo de mim. A música sempre esteve presente na minha vida, tenho uma mãe e um irmão que cantam muito bem. Mergulhar nesse universo, me preparar para cantar, entender respiração, voz e tempo, tocar violão e ainda integrar tudo isso à atuação, dando vida a uma personagem, foi transformador. Está sendo uma experiência potente para o meu crescimento como um todo. Sinto-me genuinamente grata por esse caminho, pois trabalhamos com emoção. E é a emoção que conduz tudo.
Você já era próxima desse estilo musical? Sim, ouvia bastante música sertaneja na adolescência, em João Pessoa. Mesmo em uma região onde o forró predomina, isso prova a força do sertanejo no país. A música sertaneja é uma potência cultural que conecta o Brasil de norte a sul e, ao mesmo tempo, tem no Centro-Oeste um de seus núcleos mais pulsantes. É um movimento que fala com naturalidade sobre amores, afetos, desafetos e paixões, além de tantas verdades genuinamente nossas, muito presentes no cotidiano brasileiro. Sou apaixonada por Marília Mendonça, pela verdade de suas letras e pela maneira como traduz sentimentos tão universais de forma simples e direta, conectando imediatamente com quem escuta suas músicas.
Como está o clima do elenco nos bastidores? A convivência é maravilhosa. Estou trabalhando com artistas incríveis, em todos os núcleos, e isso faz a diferença no processo. As trocas, o convívio diário com a equipe e a direção, acompanhar a evolução dos personagens e sentir que estamos todos em sintonia são aspectos essenciais e muito potentes. Somos um grupo unido, que vai se tornando uma família pela intensidade da convivência, pelo carinho e pela inspiração constante. Tenho o privilégio de trabalhar ao lado de atores e atrizes que admiro desde cedo, ao mesmo tempo em que contraceno com talentos da nova geração, o que torna essa troca ainda mais rica.
Nos bastidores comenta-se que você gosta de acompanhar a edição das cenas e até dar palpites sobre a montagem dos capítulos. Esse é seu grau de perfeccionismo? Sou uma artista profundamente apaixonada pelo que faço, envolvida em todos os detalhes das produções que participo e comprometida em entregar sempre o melhor resultado. Existe um desejo constante de construir as melhores cenas junto aos meus colegas, entendendo que cada momento em cena é uma oportunidade de elevar a história que estamos contando. Gosto de estar disponível para o diretor, roteiristas e autores, colocando meu trabalho a serviço da narrativa e contribuindo de forma ativa para que tudo ganhe ainda mais força e verdade. Vejo-me em constante evolução, que valoriza o estudo, a dedicação e o aprimoramento contínuo, sempre em busca de fazer o melhor trabalho possível, com entrega, escuta e autenticidade.
Como você lida com a responsabilidade de ser protagonista no dia a dia? Trabalho com muita paixão e tenho como prioridade o meu crescimento profissional e pessoal. Dedico-me aos personagens e aos projetos dos quais escolho fazer parte, com presença, entrega e compromisso. Sou profundamente grata a todos que confiam no meu trabalho. Sinto isso de forma muito viva no contato com o público, especialmente quando estou nas ruas e consigo dialogar sobre os personagens – é ali que tudo ganha ainda mais sentido.
Sua carreira vem emendando trabalhos de destaque na TV. Em que momento você percebeu que sua vida tinha realmente mudado? Meu processo como atriz é intenso e focado. Gosto de mergulhar no universo de cada personagem, entendendo suas camadas, motivações e tudo o que a constrói. Talvez por isso tenha conquistado tantos destaques na TV, mesmo jovem. Sinto que existe hoje uma visibilidade importante, com o público reconhecendo meu trabalho de maneira generosa.
Você namora o esquiador Lucas Pinheiro Braathen, campeão olímpico de inverno. Como foi para você acompanhar essa conquista e que emoção sentiu ao vê-lo chegar ao topo do esporte? É uma emoção grande estar ao lado de Lucas e vê-lo campeão. Ele é um homem que admiro e que merece cada conquista, porque também é apaixonado pelo que faz e se dedica com seriedade ao seu ofício. Ele me enche de orgulho. A chegada ao topo é resultado de muito trabalho, abdicação, entrega, empenho e, sobretudo, inteligência emocional para lidar com os desafios e evoluir ao longo do caminho. Ele me inspira diariamente, é um presente poder acompanhar essa trajetória de perto.
Como vocês lidam com a rotina intensa de cada um — entre gravações de novela e temporadas de competições internacionais? Mesmo à distância, seguimos focados em nossos objetivos, com a clareza de que nossos trabalhos e trajetórias são prioridades. Temos sonhos individuais, mas entendemos que o afeto também está em apoiar o sonho do outro, respeitar e fortalecer a jornada de quem está ao nosso lado. Seguimos caminhando juntos, construindo um futuro em que ambos possam ser felizes. É uma relação baseada em leveza, cumplicidade, confiança e admiração.
Fora das câmeras, quem é a Isadora que pouca gente conhece? Fora das câmeras, busco me reabastecer energeticamente por meio do contato com a natureza e também espiritualmente, para estar cada vez mais alinhada com o meu propósito de vida aqui na terra. As trocas humanas são o que temos de mais valioso na vida. Estar com minha família e com as pessoas que amo é muito importante para mim. Assistir a filmes e peças, ler livros, visitar exposições e museus e me alimentar de arte como um todo, também é essencial para o meu processo como artista.