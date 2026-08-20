Próspero e Clemente discutem: confira resumo de Por Você nesta quinta, 20
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 04 – quinta-feira, 20
Bela comenta com Iara sobre o estado abatido de Juarez. A médica tenta organizar seu dia a dia com as crianças, e Glorinha a apoia. Peixe volta para a casa de Bela, que leva as crianças para a escola. Vanessa incentiva uma paciente a reclamar de Bela na ouvidoria do hospital. Juarez decide não revelar seu envolvimento no acidente com Juli para a mulher e a filha. Samuca sofre na escola, e Ítalo o ajuda. Bela se emociona com o apoio de Gabriel. Próspero e Clemente discutem, e Toy os interrompe. Vanessa ouve a conversa de Gabriel com Pérola, que afirma que a obstetra é a pessoa certa para assumir a presidência do hospital.