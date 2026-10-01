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Cultura

‘Proposta ousada’: criador da Galinha Pintadinha fala a VEJA sobre primeiro filme da franquia

Marcos Luporini revela bastidores do processo de encontrar uma voz para a personagem Popó em adaptação para o cinema

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h46
Galinhas e galos de desenho animado, coloridos, em um galinheiro. Uma galinha azul e um galo roxo olham surpresos para um ovo gigante. Um galo cinza à direita também parece chocado.
Cena de 'Galinha Pintadinha – O Filme' (./Divulgação)
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‘Proposta ousada’: criador da Galinha Pintadinha fala a VEJA sobre primeiro filme da franquia Priorize VEJA no Google

Há 20 anos, surgia na internet a personagem que viria a se tornar um dos maiores fenômenos infantojuvenis do país: a Galinha Pintadinha. Criada por Marcos Luporini e Juliano Prado como um projeto infantil – inicialmente recusado por produtores de televisão –, a animação foi publicada despretensiosamente no YouTube em 2006 e se transformou em sucesso absoluto do audiovisual brasileiro ao longo dos anos. Agora, duas décadas depois, a franquia dá um novo passo com a estreia do longa Galinha Pintadinha – O Filme nos cinemas, nesta quinta-feira, 1° de outubro. Além de introduzir novos personagens ao universo animado, a produção conta com um feito inédito na trajetória de Popó, que irá falar pela primeira vez. Em entrevista a VEJA, Marcos reflete sobre o processo de desenvolvimento do filme e os bastidores que inspiraram a trama.

Confira a entrevista na íntegra:

A Galinha Pintadinha surgiu de um vídeo publicado no YouTube há 20 anos. Como foi ver a evolução da personagem ao longo das décadas? É uma alegria imensa ver a proporção que ela tomou. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas isso foi algo que aconteceu aos poucos. Nós fomos assimilando tudo com muita naturalidade e trabalhando devagar. Parece que o universo conjurou para que as coisas acontecessem dessa forma, porque somente planejamento não basta. É muito difícil fazer acontecer e eu não esperava tanto. Acredito que, em partes, também seja fruto do acaso. A Galinha foi eleita essa personagem pelo público, não fomos nós que escolhemos o vídeo para subir no YouTube. Era o único material que tínhamos pronto na época. Acho que o acaso está jogando ao nosso favor. 

Quais características do projeto original ainda se mantém no filme? Muitas coisas. Fui muito insistente em manter as características fundadoras do projeto no longa. O visual da Galinha tem que ser bem claro. As pessoas precisam olhar a personagem e associá-la sem dificuldade. A Galinha Pintadinha é uma ‘farofa de personagens’, é tudo meio bagunçado. Nós quisemos manter isso no filme, justamente para que aqueles que cresceram a assistindo tenham a experiência de ver tudo em 3D. Apesar de não ser um filme musical, como os outros projetos, ele também tem várias faixas. 

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Quais foram os principais desafios de adaptar uma animação do YouTube para o cinema? Nós tivemos muitos. Foi algo bastante diferente do que estávamos acostumados a fazer. O filme requer muito mais planejamento e a distribuição funciona de outra maneira. Nós ficamos muito mal acostumados com o YouTube. Além do processo de criação, a distribuição foi o mais difícil.

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O grande diferencial do filme é o fato de a Galinha falar pela primeira vez. Por que dar voz à personagem agora? Acredito que isso deixa ela mais empoderada. Eu gosto muito quando ela diz: “Eu sou a melhor mãe do mundo. Eu tenho coragem”. Sinto que isso ajuda no empoderamento dela. Quando escrevemos o roteiro, tivemos uma questão prática de tornar as coisas um pouco mais fáceis. Acho que já estava na hora dela falar.

O filme explora temas como maternidade e perda. De onde veio a inspiração para criar uma narrativa mais dramática? Quando nós começamos a pensar na história, fizemos uma mesa de criação com um roteirista, um desenhista e uma comediante. Surgiram várias ideias, inclusive a da troca de ovos que aparece no filme. Eu sempre fui muito tocado por histórias em que o bebê é trocado na maternidade, principalmente porque eu tenho um filho. Às vezes fico imaginando como seria isso. Gostei muito desse arco narrativo e a ideia de um gavião cuidando de um pintinho é muito interessante. É uma história que nos permite tocar em vários assuntos sem escancarar que estamos falando de diversidade. Nós abordamos temas como aceitação das diferenças, maternidade e transformação, ao mesmo tempo em que criamos uma história bastante simples para as crianças entenderem. É uma proposta ousada. Resolvemos arriscar e aproveitar que o filme foi feito com financiamento privado. Somos nossos próprios patrões, então aproveitamos para ousar um pouco mais e chegar em um resultado diferente.

Como foi o processo de escolha da voz da Galinha? Não foi fácil. Nós fizemos castings com várias atrizes e foi um processo muito doloroso, mas quando a Hannah Buttel chegou eu consegui visualizar a personagem na voz dela. É um pouco sobre fechar os olhos e sentir. 

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Quanto tempo levou para desenvolver a adaptação para os cinemas? Faz cinco anos que estamos produzindo o filme. Temos o sonho de fazer um longa desde antes da Galinha. A maior questão é que trabalhar no YouTube é muito mais cômodo. Fazer um filme é caro e está fora da nossa zona de conforto, mas seguimos nosso coração. Dedicamos muito tempo no desenvolvimento da história e na animação. 

Existe algum plano de expandir esse universo para fora do Brasil? Pretendemos lançar Galinha Pintadinha – O Filme em outros países. Nós temos essa ideia de que o Brasil vai ser uma espécie de teste. Dependendo do desempenho da produção aqui, podemos pensar em próximos passos. Já temos outras distribuições sendo feitas internacionalmente e até alguns contratos fechados. Acredito que a animação é mais fácil de ser exportada do que um filme live action brasileiro. Quanto à marca, pretendemos lançar uma nova série seguindo esse novo visual em 3D futuramente.

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