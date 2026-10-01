‘Proposta ousada’: criador da Galinha Pintadinha fala a VEJA sobre primeiro filme da franquia

Há 20 anos, surgia na internet a personagem que viria a se tornar um dos maiores fenômenos infantojuvenis do país: a Galinha Pintadinha. Criada por Marcos Luporini e Juliano Prado como um projeto infantil – inicialmente recusado por produtores de televisão –, a animação foi publicada despretensiosamente no YouTube em 2006 e se transformou em sucesso absoluto do audiovisual brasileiro ao longo dos anos. Agora, duas décadas depois, a franquia dá um novo passo com a estreia do longa Galinha Pintadinha – O Filme nos cinemas, nesta quinta-feira, 1° de outubro. Além de introduzir novos personagens ao universo animado, a produção conta com um feito inédito na trajetória de Popó, que irá falar pela primeira vez. Em entrevista a VEJA, Marcos reflete sobre o processo de desenvolvimento do filme e os bastidores que inspiraram a trama.

Confira a entrevista na íntegra:

A Galinha Pintadinha surgiu de um vídeo publicado no YouTube há 20 anos. Como foi ver a evolução da personagem ao longo das décadas? É uma alegria imensa ver a proporção que ela tomou. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas isso foi algo que aconteceu aos poucos. Nós fomos assimilando tudo com muita naturalidade e trabalhando devagar. Parece que o universo conjurou para que as coisas acontecessem dessa forma, porque somente planejamento não basta. É muito difícil fazer acontecer e eu não esperava tanto. Acredito que, em partes, também seja fruto do acaso. A Galinha foi eleita essa personagem pelo público, não fomos nós que escolhemos o vídeo para subir no YouTube. Era o único material que tínhamos pronto na época. Acho que o acaso está jogando ao nosso favor.

Quais características do projeto original ainda se mantém no filme? Muitas coisas. Fui muito insistente em manter as características fundadoras do projeto no longa. O visual da Galinha tem que ser bem claro. As pessoas precisam olhar a personagem e associá-la sem dificuldade. A Galinha Pintadinha é uma ‘farofa de personagens’, é tudo meio bagunçado. Nós quisemos manter isso no filme, justamente para que aqueles que cresceram a assistindo tenham a experiência de ver tudo em 3D. Apesar de não ser um filme musical, como os outros projetos, ele também tem várias faixas.

Quais foram os principais desafios de adaptar uma animação do YouTube para o cinema? Nós tivemos muitos. Foi algo bastante diferente do que estávamos acostumados a fazer. O filme requer muito mais planejamento e a distribuição funciona de outra maneira. Nós ficamos muito mal acostumados com o YouTube. Além do processo de criação, a distribuição foi o mais difícil.

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O grande diferencial do filme é o fato de a Galinha falar pela primeira vez. Por que dar voz à personagem agora? Acredito que isso deixa ela mais empoderada. Eu gosto muito quando ela diz: “Eu sou a melhor mãe do mundo. Eu tenho coragem”. Sinto que isso ajuda no empoderamento dela. Quando escrevemos o roteiro, tivemos uma questão prática de tornar as coisas um pouco mais fáceis. Acho que já estava na hora dela falar.

O filme explora temas como maternidade e perda. De onde veio a inspiração para criar uma narrativa mais dramática? Quando nós começamos a pensar na história, fizemos uma mesa de criação com um roteirista, um desenhista e uma comediante. Surgiram várias ideias, inclusive a da troca de ovos que aparece no filme. Eu sempre fui muito tocado por histórias em que o bebê é trocado na maternidade, principalmente porque eu tenho um filho. Às vezes fico imaginando como seria isso. Gostei muito desse arco narrativo e a ideia de um gavião cuidando de um pintinho é muito interessante. É uma história que nos permite tocar em vários assuntos sem escancarar que estamos falando de diversidade. Nós abordamos temas como aceitação das diferenças, maternidade e transformação, ao mesmo tempo em que criamos uma história bastante simples para as crianças entenderem. É uma proposta ousada. Resolvemos arriscar e aproveitar que o filme foi feito com financiamento privado. Somos nossos próprios patrões, então aproveitamos para ousar um pouco mais e chegar em um resultado diferente.

Como foi o processo de escolha da voz da Galinha? Não foi fácil. Nós fizemos castings com várias atrizes e foi um processo muito doloroso, mas quando a Hannah Buttel chegou eu consegui visualizar a personagem na voz dela. É um pouco sobre fechar os olhos e sentir.

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Quanto tempo levou para desenvolver a adaptação para os cinemas? Faz cinco anos que estamos produzindo o filme. Temos o sonho de fazer um longa desde antes da Galinha. A maior questão é que trabalhar no YouTube é muito mais cômodo. Fazer um filme é caro e está fora da nossa zona de conforto, mas seguimos nosso coração. Dedicamos muito tempo no desenvolvimento da história e na animação.

Existe algum plano de expandir esse universo para fora do Brasil? Pretendemos lançar Galinha Pintadinha – O Filme em outros países. Nós temos essa ideia de que o Brasil vai ser uma espécie de teste. Dependendo do desempenho da produção aqui, podemos pensar em próximos passos. Já temos outras distribuições sendo feitas internacionalmente e até alguns contratos fechados. Acredito que a animação é mais fácil de ser exportada do que um filme live action brasileiro. Quanto à marca, pretendemos lançar uma nova série seguindo esse novo visual em 3D futuramente.

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