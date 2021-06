Projeto esquecido de Mies van der Rohe é construído nos Estados Unidos

Um projeto não realizado do arquiteto modernista Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) está sendo construído nos Estados Unidos. O alemão naturalizado americano, conhecido pelos desenhos da Neue Nationalgalerie, em Berlim, e do Edifício Seagram, em Nova York, havia concebido em 1952 o prédio que abrigaria a escola de arquitetura, arte e design no campus da Universidade de Indiana em Bloomington. Os documentos originais detalhando as plantas foram localizados nos arquivos do Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York e do Instituto de Arte de Chicago.

Adaptado para uso contemporâneo pela equipe de arquitetura do escritório Thomas Phifer and Partners, o edifício da Eskenazi School of Art, Architecture + Design leva o nome de Mies e deve ser inaugurado no segundo semestre. Encomendado por uma fraternidade da Universidade de Indiana, o projeto reapareceu em 2013, quando Sidney Eskenazi, um ex-aluno, informou sobre sua existência. Em 2019, a universidade anunciou que o executaria, pagando pela construção com parte de uma doação de 20 milhões de dólares por parte de Sidney e de sua mulher, Lois Eskenazi.

Criado na mesma época da famosa Casa Farnsworth, o Edifício Mies guarda muitas semelhanças arquitetônicas com a mansão modernista de Chicago e com muitos dos primeiros conceitos elaborados para o Instituto de Tecnologia de Illinois. A sede da Eskenazi School of Art, Architecture + Design é uma estrutura retangular de 18 metros de largura e 140 metros de comprimento de aço pintado de branco e vidro em painéis de 3 metros quadrados. As janelas do chão ao teto envolvem todo o segundo andar, que apresenta um átrio central quadrado, dando a impressão de transparência em todo o edifício. Grande parte do nível inferior é aberto.

“Como alguém que trabalhou com meu avô Mies van der Rohe desde 1957, pensei que conhecia todos os projetos em que ele trabalhou”, declarou ao site da Universidade de Indiana o arquiteto Dirk Lohan. “Mas nunca ouvi falar desse projeto até que a Universidade de Indiana me contatou sobre seu desejo de construí-lo. Depois de contemplar o pedido, eu e os outros três netos concluímos que isso seria de fato uma afirmação maravilhosa da importância de Mies como arquiteto.”