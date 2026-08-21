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Cultura

O futuro projeto sigiloso de Meghan Markle no Reino Unido

Casal retorna ao Reino Unido com os filhos ainda este mês

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 10h39 | Atualizado em 21 ago 2026, 13h04
NEW YORK, NEW YORK - APRIL 23: Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex are seen on April 23, 2025 in New York City. (Photo by Raymond Hall/GC Images)
PERDAS Príncipe Harry e Meghan Markle: sem escola, casa e salário pago pelo estado (Raymond Hall/Getty Images)
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Meghan Markle deve voltar a atuar em breve, e um novo projeto que pode ter sido decisivo para o retorno do príncipe Harry e da família à Inglaterra. De acordo com a People, a atriz foi escalada para uma produção ainda mantida sob sigilo, mas que seria o seu papel mais relevante desde o drama jurídico Suits, que a consolidou na TV.

Ainda segundo o veículo, a proposta de atuação no Reino Unido — assim como os compromissos de caridade de Harry, a educação dos filhos, Archie e Lilibet, e a saúde do Rei Charles —  teriam pesado a favor do retorno da família à Inglaterra a partir do fim deste mês. Bronte Coy, correspondente de realeza do site news.com.au, afirmou no programa Today, da BBC Radio Four, que a produção é “algo importante”, e que a duquesa “está muito animada com isso”.

Harry e Meghan se conheceram em 2016, quando a atriz vivia Rachel Zane em Suits. Ela gravou os últimos episódios da trama no fim de 2017, pouco antes do casamento com o príncipe, e disse à BBC que deixaria a atuação para iniciar um “novo capítulo” de sua vida. Desde que a família se mudou para os Estados Unidos, no entanto, a atriz vem retomando o ofício aos poucos: em 2025, fez uma participação especial como ela mesma em Close Personal Friends, filme que ainda não foi lançado — além de participar de programas e documentários na Netflix.

O retorno ao Reino Unido

Harry e Meghan deixaram o Reino Unido em 2020, quando renunciaram às funções como membros ativos da família real. Desde então, o casal vive nos Estados Unidos, e a relação com a família real é marcada por tensões.

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Agora, o duque e a duquesa de Sussex retorno para uma temporada no país. Segundo a BBC, a família vai se instalar ainda este mês em uma residência privada nos arredores de Londres, sem vínculo com a família real britânica. Os filhos do casal, o príncipe Archie, de sete anos, e a princesa Lilibet, de cinco, foram matriculados em uma escola britânica e devem começar as aulas em setembro.

O rei Charles III foi informado sobre os planos no último fim de semana, assim como o príncipe William e a princesa Catherine. De acordo com a emissora, o monarca recebeu a notícia com satisfação pela possibilidade de conviver mais de perto com os netos, em um contexto privado e familiar.

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A mudança, no entanto, não deve ser permanente. Os Sussexes manterão sua residência na Califórnia, assim como os empreendimentos comerciais do casal — incluindo a As Ever, a Archewell Productions e a fundação beneficente Archewell Philanthropies. Harry também continuará a trabalhar em eventos beneficentes em ambos os lados do Atlântico.

 

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