O futuro projeto sigiloso de Meghan Markle no Reino Unido

Meghan Markle deve voltar a atuar em breve, e um novo projeto que pode ter sido decisivo para o retorno do príncipe Harry e da família à Inglaterra. De acordo com a People, a atriz foi escalada para uma produção ainda mantida sob sigilo, mas que seria o seu papel mais relevante desde o drama jurídico Suits, que a consolidou na TV.

Ainda segundo o veículo, a proposta de atuação no Reino Unido — assim como os compromissos de caridade de Harry, a educação dos filhos, Archie e Lilibet, e a saúde do Rei Charles — teriam pesado a favor do retorno da família à Inglaterra a partir do fim deste mês. Bronte Coy, correspondente de realeza do site news.com.au, afirmou no programa Today, da BBC Radio Four, que a produção é “algo importante”, e que a duquesa “está muito animada com isso”.

Harry e Meghan se conheceram em 2016, quando a atriz vivia Rachel Zane em Suits. Ela gravou os últimos episódios da trama no fim de 2017, pouco antes do casamento com o príncipe, e disse à BBC que deixaria a atuação para iniciar um “novo capítulo” de sua vida. Desde que a família se mudou para os Estados Unidos, no entanto, a atriz vem retomando o ofício aos poucos: em 2025, fez uma participação especial como ela mesma em Close Personal Friends, filme que ainda não foi lançado — além de participar de programas e documentários na Netflix.

O retorno ao Reino Unido

Harry e Meghan deixaram o Reino Unido em 2020, quando renunciaram às funções como membros ativos da família real. Desde então, o casal vive nos Estados Unidos, e a relação com a família real é marcada por tensões.

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Agora, o duque e a duquesa de Sussex retorno para uma temporada no país. Segundo a BBC, a família vai se instalar ainda este mês em uma residência privada nos arredores de Londres, sem vínculo com a família real britânica. Os filhos do casal, o príncipe Archie, de sete anos, e a princesa Lilibet, de cinco, foram matriculados em uma escola britânica e devem começar as aulas em setembro.

O rei Charles III foi informado sobre os planos no último fim de semana, assim como o príncipe William e a princesa Catherine. De acordo com a emissora, o monarca recebeu a notícia com satisfação pela possibilidade de conviver mais de perto com os netos, em um contexto privado e familiar.

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A mudança, no entanto, não deve ser permanente. Os Sussexes manterão sua residência na Califórnia, assim como os empreendimentos comerciais do casal — incluindo a As Ever, a Archewell Productions e a fundação beneficente Archewell Philanthropies. Harry também continuará a trabalhar em eventos beneficentes em ambos os lados do Atlântico.